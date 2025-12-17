РФ наростила угрупування в Україні до 710 тисяч — ефір День.LIVE

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розкрив масштаби збільшення армії противника на території України. Тим часом Європарламент прискорює розгляд "репараційного кредиту" для України.
Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.
Ефір День.LIVE 17 грудня
Запрошені гості:
- Ігор Когут — політолог, директор Українського парламентського інституту;
- Данило Яковлев — військовослужбовець ЗСУ, капітан;
- Ярослав Шанько — начальник Херсонської МВА;
- Олег Саакян — політолог;
- Олексій Їжак — експерт Національного інституту стратегічних досліджень;
- Олексій Гетьман — військовий оглядач, учасник російсько-української війни;
- Геннадій Рябцев — експерт з питань енергетики.
Нагадаємо, що Сирський взяв участь у засіданні групи "Рамштайн" — він поінформував про складну ситуацію на фронті.
Раніше ми також інформували, що Сирський відвідав один із командних пунктів на першій лінії фронту — він оприлюднив відео зі своєї поїздки на передову.