РФ наростила угрупування в Україні до 710 тисяч — ефір День.LIVE

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розкрив масштаби збільшення армії противника на території України. Тим часом Європарламент прискорює розгляд "репараційного кредиту" для України.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 17 грудня

Запрошені гості:

Ігор Когут — політолог, директор Українського парламентського інституту;

Данило Яковлев — військовослужбовець ЗСУ, капітан;

Ярослав Шанько — начальник Херсонської МВА;

Олег Саакян — політолог;

Олексій Їжак — експерт Національного інституту стратегічних досліджень;

Олексій Гетьман — військовий оглядач, учасник російсько-української війни;

Геннадій Рябцев — експерт з питань енергетики.

Нагадаємо, що Сирський взяв участь у засіданні групи "Рамштайн" — він поінформував про складну ситуацію на фронті.

Раніше ми також інформували, що Сирський відвідав один із командних пунктів на першій лінії фронту — він оприлюднив відео зі своєї поїздки на передову.