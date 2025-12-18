Відео
ЄС обговорює репараційний кредит на 200 млрд — ефір День.LIVE

ЄС обговорює репараційний кредит на 200 млрд — ефір День.LIVE

18 грудня 2025 р. 13:30

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Євросоюз наразі вирішує питання передачі Україні 200 млрд євро заморожених активів Росії, для чого він летить у Брюссель. Це рішення вже "лежить на столі", але репараційний кредит залежить від політичної волі. Україна повідомила американській делегації в Берліні, що країні потрібні гроші на відбудову. 

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 18 грудня

Запрошені гості:

  • Олексій Якубін — кандидат політичних наук;
  • Ігор Романенко — засновник БФ "Закриємо небо України";
  • Андрій Дубас — президент Асоціації українських банків;
  • Роман Кисленко — кандидат політичних наук;
  • Вадим Івченко — народний депутат від фракції "Батьківщина";
  • Ігор Кальченко — депутат Сумської міської ради.

Нагадаємо, що Зеленський висловився про використання заморожених російських активів. Він повідомив, що це напряму залежить від політичної волі партнерів. 

Раніше ми також інформували, що Зеленський прибув з офіційним візитом до Брюсселя. На саміті лідерів ЄС розглянуть рішення надання Україні заморожених активів РФ.

