Україна
Зеленський проводить пресконференцію у Брюселі — трансляція
Зеленський проводить пресконференцію у Брюселі — трансляція

Зеленський проводить пресконференцію у Брюселі — трансляція

18 грудня 2025 р. 14:54

14:54 Зеленський проводить пресконференцію у Брюселі — трансляція

Text

13:30 ЄС обговорює репараційний кредит на 200 млрд — ефір День.LIVE

Text

09:20 Зеленський прибув до Брюсселя на дводенний саміт — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

17 грудня 2025
Text

19:00 Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

Text

17:56 ЄС проти альтернативного фінансування України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:40 РФ наростила угрупування в Україні до 710 тисяч — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна отримає зброю за Рамштайном — ефір Ранок.LIVE

16 грудня 2025
Text

18:10 ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

14:42 Зеленський і Схоф дають пресконференцію в Нідерландах — ефір

Text

14:54 Зеленський проводить пресконференцію у Брюселі — трансляція

Text

13:30 ЄС обговорює репараційний кредит на 200 млрд — ефір День.LIVE

Text

09:20 Зеленський прибув до Брюсселя на дводенний саміт — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

17 грудня 2025
Text

19:00 Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

У четвер, 18 грудня, у Брюсселі проходить дводенний саміт лідерів Європейського Союзу, який може стати одним із найважливіших за останні роки. Під час заходу із заявою виступить і Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Пресконференція у Брюселі

Головною темою саміту стане доля заморожених російських активів і можливість їх використання для репараційного кредиту Україні.

Крім того, європейські лідери обговорюватимуться питання оборони, розширення ЄС та довгострокового бюджету.

Нагадаємо, що президентка Європейської комісії Урсула Фон дер Ляйєн заявила, що питання підтримки України є надзвичайно важливим, і Європейський Союз має вийти із засідання з конкретним рішенням.

А до цього український лідер Володимир Зеленський повідомив, що переговори стосовно використання російських активів для фінансування України іще триває.

Новини з відео

15:13 Середня зарплата в Дніпрі — розмір у грудні 2025

15:10 Зеленський заявив, що питання Донбасу та ЗАЕС ще не вирішені

14:59 Зеленський пояснив, як вступ України до ЄС може бути прискорений

14:58 Зеленський заявив про можливе скорочення виробництва БпЛА

14:57 Зеленський пояснив заяву Туска про вибір для Європи

14:53 Репараційний кредит — Зеленський прокоментував позицію Бельгії

14:51 Не годували два місяці — на Вінниччині розслідують смерть дитини

14:48 Більшість лідерів підтримують репараційну позику — Зеленський

14:46 Вибухи чутно в Одесі — яка небезпека для жителів

14:53 Репараційний кредит — Зеленський прокоментував позицію Бельгії

14:51 Не годували два місяці — на Вінниччині розслідують смерть дитини

14:48 Більшість лідерів підтримують репараційну позику — Зеленський

14:46 Вибухи чутно в Одесі — яка небезпека для жителів

14:45 Скоф пояснив, чому дійти згоди щодо активів РФ непросто

ЄС обговорює репараційний кредит на 200 млрд — ефір День.LIVE

ЄС обговорює репараційний кредит на 200 млрд — ефір День.LIVE

18 грудня 2025 р. 13:30
Зеленський прибув до Брюсселя на дводенний саміт — прямий ефір

Зеленський прибув до Брюсселя на дводенний саміт — прямий ефір

18 грудня 2025 р. 09:20
Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

18 грудня 2025 р. 08:00
Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

17 грудня 2025 р. 19:00
ЄС проти альтернативного фінансування України — ефір Вечір.LIVE

ЄС проти альтернативного фінансування України — ефір Вечір.LIVE

17 грудня 2025 р. 17:56
РФ наростила угрупування в Україні до 710 тисяч — ефір День.LIVE

РФ наростила угрупування в Україні до 710 тисяч — ефір День.LIVE

17 грудня 2025 р. 13:40
Україна отримає зброю за Рамштайном — ефір Ранок.LIVE

Україна отримає зброю за Рамштайном — ефір Ранок.LIVE

17 грудня 2025 р. 08:00
ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE

ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE

16 грудня 2025 р. 18:10

