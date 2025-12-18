Зеленський проводить пресконференцію у Брюселі — трансляція

У четвер, 18 грудня, у Брюсселі проходить дводенний саміт лідерів Європейського Союзу, який може стати одним із найважливіших за останні роки. Під час заходу із заявою виступить і Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Пресконференція у Брюселі

Головною темою саміту стане доля заморожених російських активів і можливість їх використання для репараційного кредиту Україні.

Крім того, європейські лідери обговорюватимуться питання оборони, розширення ЄС та довгострокового бюджету.

Нагадаємо, що президентка Європейської комісії Урсула Фон дер Ляйєн заявила, що питання підтримки України є надзвичайно важливим, і Європейський Союз має вийти із засідання з конкретним рішенням.

А до цього український лідер Володимир Зеленський повідомив, що переговори стосовно використання російських активів для фінансування України іще триває.