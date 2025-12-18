Відео
Зеленський назвав головну умову вступу до ЄС — ефір Вечір.LIVE

Зеленський назвав головну умову вступу до ЄС — ефір Вечір.LIVE

18 грудня 2025 р. 18:00

Президент Володимир Зеленський зазначив, що вступ України до Європейського союзу може відбутися швидше. Однак вирішальним чинником залишається політична воля лідерів ЄС і відсутність штучного блокування з боку окремих держав-членів.

Про це і не тільки дивіть в ефірі Вечір.LIVE.

Головна тема ефіру

Володимир Зеленський виступив із промовою на саміті ЄС у Брюсселі 18 грудня. У своїй промові глава держави зазначив, що Україна виконує всі необхідні законодавчі вимоги та впроваджує реформи на шляху до членства в ЄС. Зеленський також наголосив, що євроінтеграція є складовою системи безпеки України, а процес вступу повинен мати чіткі строки та не залежати від зовнішнього тиску.

Гості ефіру

  • народний депутат, партія "Голос" Ярослав Железняк;
  • народний депутат України, "Батьківщина", Секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу Валентин Наливайченко;
  • генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015) Віктор Ягун;
  • народний депутат, "Слуга Народу", Член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб Віталій Войцехівський;
  • народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів" Михайло Цимбалюк.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також зробив заяву про надання Україні репараційного кредиту із заморожених активів РФ.

А також президент пояснив, чому важливі гарантії безпеки від партнерів.

Зеленський проводить пресконференцію у Брюселі — трансляція

Зеленський проводить пресконференцію у Брюселі — трансляція

18 грудня 2025 р. 14:54
ЄС обговорює репараційний кредит на 200 млрд — ефір День.LIVE

ЄС обговорює репараційний кредит на 200 млрд — ефір День.LIVE

18 грудня 2025 р. 13:30
Зеленський прибув до Брюсселя на дводенний саміт — прямий ефір

Зеленський прибув до Брюсселя на дводенний саміт — прямий ефір

18 грудня 2025 р. 09:20
Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

18 грудня 2025 р. 08:00
Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

17 грудня 2025 р. 19:00
ЄС проти альтернативного фінансування України — ефір Вечір.LIVE

ЄС проти альтернативного фінансування України — ефір Вечір.LIVE

17 грудня 2025 р. 17:56
РФ наростила угрупування в Україні до 710 тисяч — ефір День.LIVE

РФ наростила угрупування в Україні до 710 тисяч — ефір День.LIVE

17 грудня 2025 р. 13:40
Україна отримає зброю за Рамштайном — ефір Ранок.LIVE

Україна отримає зброю за Рамштайном — ефір Ранок.LIVE

17 грудня 2025 р. 08:00

