Зеленський назвав головну умову вступу до ЄС — ефір Вечір.LIVE

Президент Володимир Зеленський зазначив, що вступ України до Європейського союзу може відбутися швидше. Однак вирішальним чинником залишається політична воля лідерів ЄС і відсутність штучного блокування з боку окремих держав-членів.

Про це і не тільки дивіть в ефірі Вечір.LIVE.

Головна тема ефіру

Володимир Зеленський виступив із промовою на саміті ЄС у Брюсселі 18 грудня. У своїй промові глава держави зазначив, що Україна виконує всі необхідні законодавчі вимоги та впроваджує реформи на шляху до членства в ЄС. Зеленський також наголосив, що євроінтеграція є складовою системи безпеки України, а процес вступу повинен мати чіткі строки та не залежати від зовнішнього тиску.

Гості ефіру

народний депутат, партія "Голос" Ярослав Железняк;

народний депутат України, "Батьківщина", Секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу Валентин Наливайченко;

генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015) Віктор Ягун;

народний депутат, "Слуга Народу", Член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб Віталій Войцехівський;

народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів" Михайло Цимбалюк.

