Зеленський анонсував важливі переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський офіційно анонсував заплановані переговори між Україною та США. Ці двосторонні консультації, як очікується, будуть присвячені ключовим питанням стратегічної співпраці, включаючи подальшу військову та фінансову допомогу, посилення санкційного тиску на агресора, а також обговорення Формули миру.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 19 грудня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

Катерина Коваль — офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки та оборони;

Руслан Горбенко — народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Іван Крулько — народний депутат України, "Батьківщина", перший заступник голови з питань бюджету;

Олег Дунда — народний депутат "Слуга народу";

Антон Кучухідзе — співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна";

Пьотр Кульпа — польський експерт, колишній член уряду Польщі.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував переговори України і США. Цими вихідними відбудеться зустріч української та американської делегацій у США.

Водночас Рустем Умєров повідомив, що новий раунд консультацій України та США вже стартував. У переговорах Україну також представляє керівник Генштабу Андрій Гнатов.