Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський анонсував важливі переговори зі США — ефір Вечір.LIVE arrow
Зеленський анонсував важливі переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував важливі переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

19 грудня 2025 р. 18:12

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:12 Зеленський анонсував важливі переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким — ефір День.LIVE

Text

11:07 Зеленський виступив із терміновою заявою у Польщі — трансляція

Text

08:00 США вимагають від України рішень у переговорах — ефір Ранок.LIVE

18 грудня 2025
Text

18:00 Зеленський назвав головну умову вступу до ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

14:54 Зеленський проводить пресконференцію у Брюселі — трансляція

Text

13:30 ЄС обговорює репараційний кредит на 200 млрд — ефір День.LIVE

Text

09:20 Зеленський прибув до Брюсселя на дводенний саміт — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

17 грудня 2025
Text

19:00 Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

Text

18:12 Зеленський анонсував важливі переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким — ефір День.LIVE

Text

11:07 Зеленський виступив із терміновою заявою у Польщі — трансляція

Text

08:00 США вимагають від України рішень у переговорах — ефір Ранок.LIVE

18 грудня 2025
Text

18:00 Зеленський назвав головну умову вступу до ЄС — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський офіційно анонсував заплановані переговори між Україною та США. Ці двосторонні консультації, як очікується, будуть присвячені ключовим питанням стратегічної співпраці, включаючи подальшу військову та фінансову допомогу, посилення санкційного тиску на агресора, а також обговорення Формули миру. 

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 19 грудня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

 Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Катерина Коваль — офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки та оборони;
  • Руслан Горбенко — народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  • Іван Крулько — народний депутат України, "Батьківщина", перший заступник голови з питань бюджету;
  • Олег Дунда — народний депутат "Слуга народу";
  • Антон Кучухідзе — співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна";
  • Пьотр Кульпа — польський експерт, колишній член уряду Польщі.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував переговори України і США. Цими вихідними відбудеться зустріч української та американської делегацій у США.

Водночас Рустем Умєров повідомив, що новий раунд консультацій України та США вже стартував. У переговорах Україну також представляє керівник Генштабу Андрій Гнатов.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:25 Долар та євро перед Новим роком 2026 — що буде з курсом валют

18:22 Позиція Європи щодо Росії стала набагато кращою — Туск

18:22 Кутя, узвар, вареники — на скільки подорожчали різдвяні страви

Text

18:12 Зеленський анонсував важливі переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

18:06 Польща підтвердила стратегічну підтримку України — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:04 Зеленський провів зустріч з маршалком Сейму Польщі — деталі

17:58 Зеленський зробив заяву про участь Польщі у наближенні миру

17:58 КПП завантажені — на кордоні з Польщею значно зросли черги

17:50 Тариф на тепло у січні — скільки платитимуть одесити

17:35 Стартував новий раунд консультацій України та США — Умєров

18:25 Долар та євро перед Новим роком 2026 — що буде з курсом валют

18:22 Позиція Європи щодо Росії стала набагато кращою — Туск

18:22 Кутя, узвар, вареники — на скільки подорожчали різдвяні страви

18:06 Польща підтвердила стратегічну підтримку України — що відомо

18:04 Зеленський провів зустріч з маршалком Сейму Польщі — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:58 Зеленський зробив заяву про участь Польщі у наближенні миру

17:58 КПП завантажені — на кордоні з Польщею значно зросли черги

17:50 Тариф на тепло у січні — скільки платитимуть одесити

17:35 Стартував новий раунд консультацій України та США — Умєров

17:33 Зеленський у Польщі поклав вінок на могилу невідомого солдата

11:51 Ціна війни для людей — що насправді втримує гривню

18 грудня

22:33 Надзвичайна ситуація в Одесі — як люди живуть без світла

17 грудня

22:33 Ханука в Одесі 2025 — як святкують жінки єврейської громади

16 грудня

19:48 Укрзалізниця годує одеситів — як працює кухня

15 грудня

22:33 Блекаути в Одесі — де містяни можуть зарядити свої гаджети

14 грудня

06:10 Чи заробили на їжу — чого очікувати від пенсійної реформи

12 грудня

22:33 Мінімальна зарплатня зросте у 2026 році — чого чекати українцям

11 грудня

19:48 Штучна чи жива — які ялинки найпопулярніші серед одеситів

06:21 Житло для ВПО і компенсації — на що можна розраховувати

10 грудня

19:48 Київський ринок в Одесі перед Новим роком — що подорожчало

Text

18:12 Зеленський анонсував важливі переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким — ефір День.LIVE

Text

11:07 Зеленський виступив із терміновою заявою у Польщі — трансляція

Text

08:00 США вимагають від України рішень у переговорах — ефір Ранок.LIVE

18 грудня
Text

18:00 Зеленський назвав головну умову вступу до ЄС — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким — ефір День.LIVE

Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким — ефір День.LIVE

19 грудня 2025 р. 13:00
Зеленський виступив із терміновою заявою у Польщі — трансляція

Зеленський виступив із терміновою заявою у Польщі — трансляція

19 грудня 2025 р. 11:07
США вимагають від України рішень у переговорах — ефір Ранок.LIVE

США вимагають від України рішень у переговорах — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2025 р. 08:00
Зеленський назвав головну умову вступу до ЄС — ефір Вечір.LIVE

Зеленський назвав головну умову вступу до ЄС — ефір Вечір.LIVE

18 грудня 2025 р. 18:00
Зеленський проводить пресконференцію у Брюселі — трансляція

Зеленський проводить пресконференцію у Брюселі — трансляція

18 грудня 2025 р. 14:54
ЄС обговорює репараційний кредит на 200 млрд — ефір День.LIVE

ЄС обговорює репараційний кредит на 200 млрд — ефір День.LIVE

18 грудня 2025 р. 13:30
Зеленський прибув до Брюсселя на дводенний саміт — прямий ефір

Зеленський прибув до Брюсселя на дводенний саміт — прямий ефір

18 грудня 2025 р. 09:20
Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

18 грудня 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації