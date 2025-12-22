У США заявили про можливу передачу ЗСУ Tomahawk — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов, військово-морський експерт Володимир Заблоцький, рекрутка 431-го окремого батальйону безпілотних систем "БРОДЯГИ" Анна Морпак, речник ДПСУ Андрій Демченко, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, заступник голови ЦВК Сергій Дубовик та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

Гості ефіру обговорять заяву американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема про те, що у випадку, якщо російський диктатор Володимир Путін відкине мирну угоду, то президент США Дональд Трампа мав би піти ва-банк і передати Україні крилаті ракети Tomahawk для завдання ударів по військових заводах на території Росії.

Нагадаємо, спецпредставник США Стів Віткофф підсумував зустрічі з Україною та Європою щодо мирної угоди.

Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що США пропонують сісти за стіл перемовин разом з РФ.