Зеленський анонсував чергові кадрові зміни — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Линецький, дипломат Олександр Левченко, очільник Комітету економістів України Андрій Новак, політолог-міжнародник Тарас Семенюк, політологи Руслан Рохов та Ігор Попов, а також начальник управління комунікацій Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву українського лідера Володимира Зеленського про намір замінити командувача Повітряного командування "Південь" Дмитра Карпенка. За його словами, країна зосереджена на захисті Одещини, збереженні логістики та посиленні системи протиповітряної оборони на тлі масованих російських атак.

Глава держави наголосив, що Росія цілеспрямовано атакує мости, порти й логістичну інфраструктуру.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому російські окупанти масовано атакують Одещину. Він анонсував посилення оборони та кадрові зміни.

Крім того, український лідер назвав кількість зброї, яку загарбники запустили упродовж тижня.