Україна
Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким — ефір День.LIVE

Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким — ефір День.LIVE

19 грудня 2025 р. 13:00

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, військовий експерт Іван Ступак, політичний експерт Костянтин Матвієнко, нардеп Сергій Нагорняк, речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім та нардеп Олексій Леонов. 

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

У Варшаві 19 грудня розпочався робочий візит українського лідера Володимира Зеленська. Він вперше зустрівся з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Нагадаємо, у Польщі Зеленського зустріли державним гімном України. Він уже зустрівся з Навроцьким.

Крім того, сьогодні український лідер проведе зустріч з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском

