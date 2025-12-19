Зеленський виступив із терміновою заявою у Польщі — трансляція

У четвер, 18 грудня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Варшави з офіційним візитом. В рамках нього запланована перша зустріч з президентом Польщі Каролем Навроцьким, який обіймає посаду з серпня.

Зеленський у Польщі

Переговори відбудуться 19 грудня о 10:00 за місцевим часом у президентському палаці.

На початку зустрічі лідери проведуть зустріч тет-а-тет, а об 11:00 до обговорення приєднаються українська та польська делегації.

Головними темами стануть безпека, військова підтримка України та подальша координація між країнами.

