Україна
Операція НАБУ з викриття корупції у сфері енергетики — Вечір.LIVE
Операція НАБУ з викриття корупції у сфері енергетики — Вечір.LIVE

Операція НАБУ з викриття корупції у сфері енергетики — Вечір.LIVE

10 листопада 2025 р. 18:02

Національне антикорупційне бюро України оголосило про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі. За даними відомства, злочинна організація систематично вимагала та отримувала неправомірну вигоду від контрагентів НАЕК "Енергоатом".

Про це і не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Сума хабарів складала від 10% до 15% від вартості контрактів, повідомили у НАБУ. Розслідування встановило, що така практика тривала протягом значного часу і охоплювала численні комерційні угоди компанії.

Наразі деталі справи уточнюються, триває збір доказової бази та встановлення всіх учасників схеми.

Гості ефіру

Гостями ефіру стали:

  • директор енергетичних програм Центру Разумкова Омельченко Володимир;
  • Голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України, адвокат Трохимець Олександр;
  • виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;
  • Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • Міністр соціальної політики України 2022- 2025, керівник соціальних проектів PH Capital Оксана Жолнович;
  • заступник голови Херсонської ОДА Олександр Толоконніков.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ розпочало операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Частину записів уже оприлюднили.

Як відомо, сьогодні зранку з обшуками прийшли до міністра юстиції Германа Галущенка. До кінця липня він очолював Міненергетики.

