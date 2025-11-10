Операція НАБУ з викриття корупції у сфері енергетики — Вечір.LIVE

Національне антикорупційне бюро України оголосило про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі. За даними відомства, злочинна організація систематично вимагала та отримувала неправомірну вигоду від контрагентів НАЕК "Енергоатом".
Сума хабарів складала від 10% до 15% від вартості контрактів, повідомили у НАБУ. Розслідування встановило, що така практика тривала протягом значного часу і охоплювала численні комерційні угоди компанії.
Наразі деталі справи уточнюються, триває збір доказової бази та встановлення всіх учасників схеми.
Нагадаємо, 10 листопада НАБУ розпочало операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Частину записів уже оприлюднили.
Як відомо, сьогодні зранку з обшуками прийшли до міністра юстиції Германа Галущенка. До кінця липня він очолював Міненергетики.