Україна
Німеччина збільшить допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE
Німеччина збільшить допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

Німеччина збільшить допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

11 листопада 2025 р. 18:19

Уряд Німеччини планує у 2026 році збільшити оборонну допомогу Україні до понад 11,5 мільярда євро. Остаточне узгодження бюджету на 2026 рік відбудеться 13 листопада на засіданні бюджетного комітету Бундестагу. 

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 11 листопада.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;
  • енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв;
  • голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко;
  • офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки та оборони Катерина Коваль;
  • польський експерт, колишній член уряду Польщі Пйотр Кульпа.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Уряд Німеччини у 2026 році планує збільшити оборонну допомогу Україні ще на 3 мільярди євро порівняно з попереднім проєктом бюджету — до понад 11,5 мільярда євро;
  • Кошти передбачені у статті бюджету "Зміцнення держав, на які було скоєно напад з порушенням міжнародного права у сферах безпеки, оборони та стабілізації";
  • Бюджетний комітет Бундестагу збереться у четвер, 13 листопада, для остаточного узгодження проєкту головного фінансового документа на 2026 рік.

Нещодавно стало відомо, що глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус хоче зробити свою країну готовою до війни.

Раніше ми інформували, що німецьку партію AfD підозрюють у передачі РФ військових таємниць.

Трамп вважає, що Третьої світової не буде — ефір День.LIVE

Трамп вважає, що Третьої світової не буде — ефір День.LIVE

11 листопада 2025 р. 13:06
РФ стягує 150 тисяч росіян оточити Покровськ — ефір Ранок.LIVE

РФ стягує 150 тисяч росіян оточити Покровськ — ефір Ранок.LIVE

11 листопада 2025 р. 08:00
Операція НАБУ з викриття корупції у сфері енергетики — Вечір.LIVE

Операція НАБУ з викриття корупції у сфері енергетики — Вечір.LIVE

10 листопада 2025 р. 18:02
Генштаб ЗСУ відповів про ситуацію в Покровську — ефір День.LIVE

Генштаб ЗСУ відповів про ситуацію в Покровську — ефір День.LIVE

10 листопада 2025 р. 13:10
CША зупинили постачання зброї в Україну — ефір Ранок.LIVE

CША зупинили постачання зброї в Україну — ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2025 р. 08:00
Допомога українцям та житло ВПО — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Допомога українцям та житло ВПО — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

07 листопада 2025 р. 21:13
Україна розпочне виробництво Gripen — ефір Вечір.LIVE

Україна розпочне виробництво Gripen — ефір Вечір.LIVE

07 листопада 2025 р. 18:09
Трамп бачить великий прогрес у закінченні війни — ефір День.LIVE

Трамп бачить великий прогрес у закінченні війни — ефір День.LIVE

07 листопада 2025 р. 13:00

