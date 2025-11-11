Німеччина збільшить допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

Уряд Німеччини планує у 2026 році збільшити оборонну допомогу Україні до понад 11,5 мільярда євро. Остаточне узгодження бюджету на 2026 рік відбудеться 13 листопада на засіданні бюджетного комітету Бундестагу.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 11 листопада.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;

енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв;

голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко;

офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки та оборони Катерина Коваль;

польський експерт, колишній член уряду Польщі Пйотр Кульпа.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Кошти передбачені у статті бюджету "Зміцнення держав, на які було скоєно напад з порушенням міжнародного права у сферах безпеки, оборони та стабілізації";

Бюджетний комітет Бундестагу збереться у четвер, 13 листопада, для остаточного узгодження проєкту головного фінансового документа на 2026 рік.

Нещодавно стало відомо, що глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус хоче зробити свою країну готовою до війни.

Раніше ми інформували, що німецьку партію AfD підозрюють у передачі РФ військових таємниць.