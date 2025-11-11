Відео
Відео

РФ стягує 150 тисяч росіян оточити Покровськ — ефір Ранок.LIVE

РФ стягує 150 тисяч росіян оточити Покровськ — ефір Ранок.LIVE

11 листопада 2025 р. 08:00

Text
Оновлено

Text

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський спростував фейки російських ЗМІ про нібито повний контроль РФ над Покровськом, наголосивши, що місто залишається під українським прапором. За його словами, окупанти розгорнули масштабну наступальну операцію з метою прориву оборони та оточення населеного пункту. Водночас противник намагається перерізати ключові логістичні маршрути, щоб ізолювати українську армію у місті.

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 11 листопада

Запрошені гості:

  • Іван Тимочко, військовий аналітик;
  • Сергій Євтушок, народний депутат "Батьківщина",  Перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики;
  • Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики;
  • Ігор Когут Директор Українського парламентського інституту;
  • Зореслава Цупренко, Речниця АТ "Запоріжжяобленерго";
  • Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог";
  • Олег Устенко, економіст, Радник Президента (2019-2024 рр.);
  • Людмила Денісова правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини;
  • Петро Олещук, політолог;
  • Олег Стрілка, Речник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області.

Нагадаємо, Олександр Сирський нещодавно розповів про ситуацію під Покровськом, наголосивши, що вона залишається під контролем українських сил, попри активні штурми ворога.

Раніше ми також інформували, що Олександр Сирський повідомив: російські війська концентрують свої основні зусилля саме на Донеччині, намагаючись прорвати оборону ЗСУ та повністю захопити регіон.

Text

