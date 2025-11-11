РФ стягивает 150 тысяч окружить Покровск — эфир Ранок.LIVE

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский опроверг фейки российских СМИ о якобы полном контроле РФ над Покровском, подчеркнув, что город остается под украинским флагом. По его словам, оккупанты развернули масштабную наступательную операцию с целью прорыва обороны и окружения населенного пункта. В то же время противник пытается перерезать ключевые логистические маршруты, чтобы изолировать украинскую армию в городе.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 11 ноября
Приглашенные гости:
- Иван Тимочко, военный аналитик;
- Сергей Евтушок, народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики;
- Геннадий Рябцев, эксперт по вопросам энергетики;
- Игорь Когут Директор Украинского парламентского института;
- Зореслава Цупренко, пресс-секретарь АО "Запорожьеоблэнерго";
- Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог";
- Олег Устенко, экономист, Советник Президента (2019-2024 гг.);
- Людмила Денисова правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека;
- Петр Олещук, политолог;
- Олег Стрилка, представитель Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
Напомним, Александр Сырский недавно рассказал о ситуации под Покровском, отметив, что она остается под контролем украинских сил, несмотря на активные штурмы врага.
Ранее мы также информировали, что Александр Сырский сообщил: российские войска концентрируют свои основные усилия именно в Донецкой области, пытаясь прорвать оборону ВСУ и полностью захватить регион.