Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow РФ стягивает 150 тысяч окружить Покровск — эфир Ранок.LIVE arrow
РФ стягивает 150 тысяч окружить Покровск — эфир Ранок.LIVE

РФ стягивает 150 тысяч окружить Покровск — эфир Ранок.LIVE

11 ноября 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text
обновлено:

08:00 РФ стягивает 150 тысяч окружить Покровск — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2025
Text
обновлено:

18:02 Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:10 Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2025
Text
обновлено:

21:13 Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Text
обновлено:

18:09 Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:00 Трамп видит большой прогресс в окончании войны — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 Индия почти остановила закупку российской нефти — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2025
Text
обновлено:

20:10 Ким о Николаеве, остановившем наступление на Одессу — интервью

Text
обновлено:

18:06 ЕС создаст дроновый альянс с Украиной — эфир Вечір.LIVE

Text

08:00 РФ стягивает 150 тысяч окружить Покровск — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2025
Text

18:02 Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

Text

13:10 Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

Text

08:00 США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2025
Text

21:13 Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский опроверг фейки российских СМИ о якобы полном контроле РФ над Покровском, подчеркнув, что город остается под украинским флагом. По его словам, оккупанты развернули масштабную наступательную операцию с целью прорыва обороны и окружения населенного пункта. В то же время противник пытается перерезать ключевые логистические маршруты, чтобы изолировать украинскую армию в городе.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 11 ноября

Приглашенные гости:

  • Иван Тимочко, военный аналитик;
  • Сергей Евтушок, народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики;
  • Геннадий Рябцев, эксперт по вопросам энергетики;
  • Игорь Когут Директор Украинского парламентского института;
  • Зореслава Цупренко, пресс-секретарь АО "Запорожьеоблэнерго";
  • Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог";
  • Олег Устенко, экономист, Советник Президента (2019-2024 гг.);
  • Людмила Денисова правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека;
  • Петр Олещук, политолог;
  • Олег Стрилка, представитель Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Напомним, Александр Сырский недавно рассказал о ситуации под Покровском, отметив, что она остается под контролем украинских сил, несмотря на активные штурмы врага.

Ранее мы также информировали, что Александр Сырский сообщил: российские войска концентрируют свои основные усилия именно в Донецкой области, пытаясь прорвать оборону ВСУ и полностью захватить регион.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

09:43 В Одессе увеличат выплаты пострадавшим от российских атак

09:21 Скандал в Энергоатоме — наблюдательный совет собирает заседание

09:15 Прописка или собственность — какие права у зарегистрированного

09:05 Последствия ночной атаки на Одесчину — первые кадры

08:50 Цены на газ с 1 декабря — украинцам озвучили тариф за 1 кубометр

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:36 Самый долгий шатдаун в истории — в США приняли соглашение

Text

08:00 РФ стягивает 150 тысяч окружить Покровск — эфир Ранок.LIVE

08:00 Некоторые пенсионеры получат выплаты от УВКБ ООН — подробности

07:23 Бесплатный проезд в маршрутке — кто будет иметь льготы в 2026

07:21 В Харькове гремят взрывы — ракеты на город

09:43 В Одессе увеличат выплаты пострадавшим от российских атак

09:21 Скандал в Энергоатоме — наблюдательный совет собирает заседание

09:15 Прописка или собственность — какие права у зарегистрированного

09:05 Последствия ночной атаки на Одесчину — первые кадры

08:50 Цены на газ с 1 декабря — украинцам озвучили тариф за 1 кубометр

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:36 Самый долгий шатдаун в истории — в США приняли соглашение

08:00 Некоторые пенсионеры получат выплаты от УВКБ ООН — подробности

07:23 Бесплатный проезд в маршрутке — кто будет иметь льготы в 2026

07:21 В Харькове гремят взрывы — ракеты на город

07:01 ПриватБанк может взимать плату за старые счета — подробности

06:33 Одесса в Первой мировой войне — помнят ли горожане историю

8 ноября

06:19 Бесплатный транспорт и повышение зарплат, — интервью Кима

7 ноября

22:33 Русская музыка в общественном пространстве — отношение одесситов

6 ноября

22:33 Что делать с памятником Пушкину в Одессе — мнение горожан

5 ноября

06:40 Призраки, скандалы и победы — киевское метро отмечает 65 лет

06:20 Трамп — год после выборов, обещания и реальность

24 октября

19:47 Судьба ООН — на что способна сегодня эта организация

23 октября

22:33 Перевод часов на зимнее время — как это влияет на одесситов

22 октября

22:33 Туристический сезон 2025 — в Одессе увеличился поток отдыхающих

21 октября

22:43 Осенние цены Привоза — что покупают одесситы, меняется ли спрос

Text

08:00 РФ стягивает 150 тысяч окружить Покровск — эфир Ранок.LIVE

10 ноября
Text

18:02 Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

Text

13:10 Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

Text

08:00 США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

7 ноября
Text

21:13 Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Видео по теме

Все видео
Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

10 ноября 2025 г. 18:02
Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

10 ноября 2025 г. 13:10
США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2025 г. 8:00
Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

7 ноября 2025 г. 21:13
Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE

Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE

7 ноября 2025 г. 18:09
Трамп видит большой прогресс в окончании войны — эфир День.LIVE

Трамп видит большой прогресс в окончании войны — эфир День.LIVE

7 ноября 2025 г. 13:00
Индия почти остановила закупку российской нефти — эфир Ранок.LIVE

Индия почти остановила закупку российской нефти — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2025 г. 8:00
Ким о Николаеве, остановившем наступление на Одессу — интервью

Ким о Николаеве, остановившем наступление на Одессу — интервью

6 ноября 2025 г. 20:10

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации