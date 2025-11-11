РФ стягивает 150 тысяч окружить Покровск — эфир Ранок.LIVE

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский опроверг фейки российских СМИ о якобы полном контроле РФ над Покровском, подчеркнув, что город остается под украинским флагом. По его словам, оккупанты развернули масштабную наступательную операцию с целью прорыва обороны и окружения населенного пункта. В то же время противник пытается перерезать ключевые логистические маршруты, чтобы изолировать украинскую армию в городе.

Напомним, Александр Сырский недавно рассказал о ситуации под Покровском, отметив, что она остается под контролем украинских сил, несмотря на активные штурмы врага.

Ранее мы также информировали, что Александр Сырский сообщил: российские войска концентрируют свои основные усилия именно в Донецкой области, пытаясь прорвать оборону ВСУ и полностью захватить регион.