Как будет происходить демобилизация и кто останется на фронте — ответ экспертов

В Верховной Раде Украины идет обсуждение законопроекта о мобилизации и рассмотрении правок к нему. Среди прочего, в нем содержатся пункты по поводу демобилизации военных, которые находятся на фронте уже длительное время.

Об этом сообщили в эфире Новини.LIVE.

Демобилизация военных

Гостями студии стали народный депутат, участник Межфракционного объединения "Розумна Політика" Роман Бабий и председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко.

По словам Бабия, люди склонны к тому, чтобы накапливать усталость, в том числе и моральную.

Поэтому ротация – это один из необходимых элементов на войне. Люди, которые находятся на фронте отдали свое здоровье и продолжают защищать страну.

"Он готов уйти оттуда, но понимает, что не может этого сделать из-за совести, пока кто-то не придет ему на замену", — пояснил депутат.

Он убежден, что защитники должны знать, что их ждет впереди, когда идут служить. Основной страх — это неопределенность сроков демобилизации.



Поэтому военнослужащим, которые долгое время находятся на фронте, планируют предоставить выбор: демобилизоваться или при желании продолжить службу.

"Это не значит, что все прямо снимутся с позиций и некому будет защищать нашу страну", — отметил Бабий.

В то же время Жовниренко рассказал, что не раз разговаривал с военными, которые воюют на "нуле".

По его мнению, бойцы делятся на две категории. Первая — профессиональные военные, которые служили еще до начала полномасштабного вторжения или добровольцы, которые нашли себя именно там.

"И для них это работа. У них нет никакого страха, они готовы воевать, но им нужно какой-то период для того, чтобы увидеть родных и вернуться назад. Он там себя чувствует гораздо лучше, чем в тылу", — сказал он.

По словам Жовниренко, другая категория — люди, которых мобилизировали принудительно и они не хотели идти в армию, потому что не являются военными людьми.

Напомним, в парламенте рассказали, на каком этапе сейчас находится законопроект о мобилизации.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что в Раде исключили возможность ущемления банковских счетов.

Также Кабинет Министров планирует привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы военнообязанных.