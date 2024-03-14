Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Как будет происходить демобилизация и кто останется на фронте — ответ экспертов arrow
Как будет происходить демобилизация и кто останется на фронте — ответ экспертов

Как будет происходить демобилизация и кто останется на фронте — ответ экспертов

14 марта 2024 г. 17:34

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:34 Как будет происходить демобилизация и кто останется на фронте — ответ экспертов

Text

12:30 Мобилизация в Украине — нардеп объяснил, как увеличить мотивацию у военных

Text

11:05 Бабий рассказал, почему до сих пор не приняли законопроект о мобилизации

Text

10:17 Нардеп заявил, что ограничение управления авто для уклонистов могут вернуть в законопроект

Text

09:13 Гуменюк прокомментировала попытку РФ добраться до правого берега Херсона

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:06 Что действительно происходит сейчас в Верховной Раде — эфир Новини.LIVE

13 марта 2024
Text

23:09В 3 ОШБр рассказали неизвестные подробности битвы за Авдеевку

Text

22:48 Нардеп рассказал, как влияют на россиян удары по стратегической инфраструктуре РФ

Text

22:18Скандал на "Оскаре" из-за украинского фильма — Александр Роднянский в эфире Новини.LIVE

Text

22:02 Эксперт указал важнейшие критерии при бронировании от мобилизации

Text

17:34 Как будет происходить демобилизация и кто останется на фронте — ответ экспертов

Text

12:30 Мобилизация в Украине — нардеп объяснил, как увеличить мотивацию у военных

Text

11:05 Бабий рассказал, почему до сих пор не приняли законопроект о мобилизации

Text

10:17 Нардеп заявил, что ограничение управления авто для уклонистов могут вернуть в законопроект

Text

09:13 Гуменюк прокомментировала попытку РФ добраться до правого берега Херсона

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:06 Что действительно происходит сейчас в Верховной Раде — эфир Новини.LIVE

13 марта 2024
Text

23:09 В 3 ОШБр рассказали неизвестные подробности битвы за Авдеевку

Text

22:48 Нардеп рассказал, как влияют на россиян удары по стратегической инфраструктуре РФ

Text

22:18 Скандал на "Оскаре" из-за украинского фильма — Александр Роднянский в эфире Новини.LIVE

Text

22:02 Эксперт указал важнейшие критерии при бронировании от мобилизации

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

В Верховной Раде Украины идет обсуждение законопроекта о мобилизации и рассмотрении правок к нему. Среди прочего, в нем содержатся пункты по поводу демобилизации военных, которые находятся на фронте уже длительное время.

Об этом сообщили в эфире Новини.LIVE.

Демобилизация военных

Гостями студии стали народный депутат, участник Межфракционного объединения "Розумна Політика" Роман Бабий и председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко.

По словам Бабия, люди склонны к тому, чтобы накапливать усталость, в том числе и моральную.

Поэтому ротация – это один из необходимых элементов на войне. Люди, которые находятся на фронте отдали свое здоровье и продолжают защищать страну.

"Он готов уйти оттуда, но понимает, что не может этого сделать из-за совести, пока кто-то не придет ему на замену", — пояснил депутат.

Он убежден, что защитники должны знать, что их ждет впереди, когда идут служить. Основной страх — это неопределенность сроков демобилизации.

Поэтому военнослужащим, которые долгое время находятся на фронте, планируют предоставить выбор: демобилизоваться или при желании продолжить службу.

"Это не значит, что все прямо снимутся с позиций и некому будет защищать нашу страну", — отметил Бабий.

В то же время Жовниренко рассказал, что не раз разговаривал с военными, которые воюют на "нуле".

По его мнению, бойцы делятся на две категории. Первая — профессиональные военные, которые служили еще до начала полномасштабного вторжения или добровольцы, которые нашли себя именно там.

"И для них это работа. У них нет никакого страха, они готовы воевать, но им нужно какой-то период для того, чтобы увидеть родных и вернуться назад. Он там себя чувствует гораздо лучше, чем в тылу", — сказал он.

По словам Жовниренко, другая категория — люди, которых мобилизировали принудительно и они не хотели идти в армию, потому что не являются военными людьми.

Напомним, в парламенте рассказали, на каком этапе сейчас находится законопроект о мобилизации.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что в Раде исключили возможность ущемления банковских счетов.

Также Кабинет Министров планирует привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы военнообязанных.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

17:53 В Киеве злоумышленники два года удерживали девушку, требуя вернуть "долг"

17:39 Зеленский провел разговор с Олафом Шольцем — что обсуждали

17:35 Военный самолет НАТО контролирует ситуацию в акватории Черного моря

Text

17:34 Как будет происходить демобилизация и кто останется на фронте — ответ экспертов

17:30 В МИД Украины накануне "выборов" в РФ сделали громкое заявление — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:21 Суд принял решение по иску Порошенко против львовских пограничников

17:18 Джокович снялся с "не фартового" для него турнира

17:13 СБУ ликвидировала украинскую сеть нелегальной торговли трофейным российским оружием

17:07 Курс биткоина может обвалиться в ближайшее время — сколько будет стоить крипта

17:05 Черноморским коридором двигаются десятки судов — что известно об экспорте

17:53 В Киеве злоумышленники два года удерживали девушку, требуя вернуть "долг"

17:39 Зеленский провел разговор с Олафом Шольцем — что обсуждали

17:35 Военный самолет НАТО контролирует ситуацию в акватории Черного моря

17:30 В МИД Украины накануне "выборов" в РФ сделали громкое заявление — подробности

17:21 Суд принял решение по иску Порошенко против львовских пограничников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:18 Джокович снялся с "не фартового" для него турнира

17:13 СБУ ликвидировала украинскую сеть нелегальной торговли трофейным российским оружием

17:07 Курс биткоина может обвалиться в ближайшее время — сколько будет стоить крипта

17:05 Черноморским коридором двигаются десятки судов — что известно об экспорте

16:59 Безуглая объяснила причину закрытия заседания Верховной Рады

Эксклюзив

07:40 Система "Оберіг" — что это такое и можно ли ее избежать

13 марта 2024
Новость с видео

21:01 Бойцы третьей штурмовой о выходе из Авдеевки, деньгах и переговорах с РФ — эксклюзивные заявления

Эксклюзив

18:29 Приступить к ликвидации — Израиль последовательно уничтожает главарей ХАМАСа

Эксклюзив

17:45 Помощь при рождении ребенка хотят увеличить в 10 раз, — подробности

11:37 Война в России — что означает наступление антипутинских добровольцев на Теткино

07:40 Одесситы о премиях и надбавках чиновников в период войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:30 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг латуни в марте

12 марта 2024
Эксклюзив

13:59 В России началась специальная освободительная операция — доброволец

07:30 Цены на цветные металлы в марте — сколько стоит 1 кг алюминия по регионам Украины

11 марта 2024

17:00 Масленица-2024 — отмечают ли праздник одесситы

Text

17:34 Как будет происходить демобилизация и кто останется на фронте — ответ экспертов

Text

12:30 Мобилизация в Украине — нардеп объяснил, как увеличить мотивацию у военных

Text

11:05 Бабий рассказал, почему до сих пор не приняли законопроект о мобилизации

Text

10:17 Нардеп заявил, что ограничение управления авто для уклонистов могут вернуть в законопроект

Text

09:13 Гуменюк прокомментировала попытку РФ добраться до правого берега Херсона

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:06 Что действительно происходит сейчас в Верховной Раде — эфир Новини.LIVE

13 марта 2024
Text

23:09 В 3 ОШБр рассказали неизвестные подробности битвы за Авдеевку

Text

22:48 Нардеп рассказал, как влияют на россиян удары по стратегической инфраструктуре РФ

Text

22:18 Скандал на "Оскаре" из-за украинского фильма — Александр Роднянский в эфире Новини.LIVE

Text

22:02 Эксперт указал важнейшие критерии при бронировании от мобилизации