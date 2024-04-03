Комаровський розповів, з якою проблемою зіштовхуються діти з аутизмом в Україні

Лікар-педіатр Євген Комаровський розповів, що в Україні головна проблема для дітей з аутизмом полягає у відсутності спеціалізованих навчальних закладів. Також з дітьми мають працювати спеціально навчені спеціалісти.

Про це Комаровський розповів в ефірі Новини.LIVE у вівторок, 2 квітня.

Спеціальні школи для дітей з аутизмом

Лікар зазначив, що державою повинні створюватися відповідні заклади. За його словами, це має бути таке місце, де люди знають методи, як допомогти дітям.

"Зазвичай там з ними працюють з ранку і до ночі. А такі дитсадки дійсно рятують сім'ї", — пояснив педіатр.

За словами Комаровського, реалізовуючи цей проєкт, варто подумати над тим, щоб він отримував підтримку з боку держави, проте не був приватного значення.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись.

Також лікар розповідав про симптоми та ризики інфікування ВІЛ та СНІД.