Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Комаровський розповів, з якою проблемою зіштовхуються діти з аутизмом в Україні arrow
Комаровський розповів, з якою проблемою зіштовхуються діти з аутизмом в Україні

Комаровський розповів, з якою проблемою зіштовхуються діти з аутизмом в Україні

03 квітня 2024 р. 00:15

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

00:15 Комаровський розповів, з якою проблемою зіштовхуються діти з аутизмом в Україні

2 квітня 2024
Text

23:24 Голова Ради резервістів Сухопутних військ спрогнозував, яким буде літо на фронті

Text

22:19 Іван Тимочко розповів, чому важливо прийняти законопроєкт про мобілізацію

Text

21:55 Народний синоптик Діденко пояснила, звідки взялася травнева гроза у березні

Text

21:35 Військовий пояснив, як просувається будівництво фортифікацій на фронті

Text

20:59 Муса Таіпов пояснив, чи причетні російські спецслужби до теракту в ТРЦ "Крокус"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

19:45 Ознаки аутизму та чому люди хроплять — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Text

13:15 Мар'яна Безугла обманула нардепів — Савчук розповіла історію з її "звільненням"

Text

12:45 Ворог продовжує тиснути на систему української ППО — Гуменюк про останні обстріли

Text

12:02Нардепи розповіли, коли і в якій редакції закон про мобілізацію потрапить на голосування

Text

00:15 Комаровський розповів, з якою проблемою зіштовхуються діти з аутизмом в Україні

2 квітня 2024
Text

23:24 Голова Ради резервістів Сухопутних військ спрогнозував, яким буде літо на фронті

Text

22:19 Іван Тимочко розповів, чому важливо прийняти законопроєкт про мобілізацію

Text

21:55 Народний синоптик Діденко пояснила, звідки взялася травнева гроза у березні

Text

21:35 Військовий пояснив, як просувається будівництво фортифікацій на фронті

Text

20:59 Муса Таіпов пояснив, чи причетні російські спецслужби до теракту в ТРЦ "Крокус"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

19:45 Ознаки аутизму та чому люди хроплять — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Text

13:15 Мар'яна Безугла обманула нардепів — Савчук розповіла історію з її "звільненням"

Text

12:45 Ворог продовжує тиснути на систему української ППО — Гуменюк про останні обстріли

Text

12:02 Нардепи розповіли, коли і в якій редакції закон про мобілізацію потрапить на голосування

Лікар-педіатр Євген Комаровський розповів, що в Україні головна проблема для дітей з аутизмом полягає у відсутності спеціалізованих навчальних закладів. Також з дітьми мають працювати спеціально навчені спеціалісти.

Про це Комаровський розповів в ефірі Новини.LIVE у вівторок, 2 квітня.

Спеціальні школи для дітей з аутизмом

Лікар зазначив, що державою повинні створюватися відповідні заклади. За його словами, це має бути таке місце, де люди знають методи, як допомогти дітям.

"Зазвичай там з ними працюють з ранку і до ночі. А  такі дитсадки дійсно рятують сім'ї", — пояснив педіатр.

За словами Комаровського, реалізовуючи цей проєкт, варто подумати над тим, щоб він отримував підтримку з боку держави, проте не був приватного значення.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись.

Також лікар розповідав про симптоми та ризики інфікування ВІЛ та СНІД.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

00:31 Вчителя, який брав участь у телешоу "Вагітна у 16", звільнили

00:25 Ледь не потонув у Тисі — на Закарпатті курсант ДПСУ врятував хлопця

00:17 Байден закликав Сі Цзіньпіна не співпрацювати з Росією в оборонній галузі

Text

00:15 Комаровський розповів, з якою проблемою зіштовхуються діти з аутизмом в Україні

2 квітня 2024

23:59 У російському Курську сталася масштабна пожежа — що трапилось

23:59 Травма Маліновського – підтвердився невтішний прогноз

23:51 В Харкові завершили облаштування підземної школи — Терехов розповів деталі

23:37 Полковник ЗСУ пояснив, чому росіяни в останні місяці перестали використовували Калібри

23:32 На конференції в Гаазі запрацював міжнародний Реєстр збитків від російської агресії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:30 В деяких областях України повітряна тривога — яка небезпека

00:31 Вчителя, який брав участь у телешоу "Вагітна у 16", звільнили

00:25 Ледь не потонув у Тисі — на Закарпатті курсант ДПСУ врятував хлопця

00:17 Байден закликав Сі Цзіньпіна не співпрацювати з Росією в оборонній галузі

2 квітня 2024

23:59 У російському Курську сталася масштабна пожежа — що трапилось

23:59 Травма Маліновського – підтвердився невтішний прогноз

23:51 В Харкові завершили облаштування підземної школи — Терехов розповів деталі

23:37 Полковник ЗСУ пояснив, чому росіяни в останні місяці перестали використовували Калібри

23:32 На конференції в Гаазі запрацював міжнародний Реєстр збитків від російської агресії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:30 В деяких областях України повітряна тривога — яка небезпека

23:27 Росіяни атакували спортивний коледж, де навчались Магучіх та Кесіль

19:49 У Києві хочуть знести садибу Зеленських — що це за будинок і кому він заважає

19:00 Якою має бути зарплата в українського міністра — думки одеситів

05:06 Ratel Deminer — українська революційна розробка у боротьбі з мінними полями

1 квітня 2024
Оновлено

20:18 Одеський гумор не порівняти ні з чим — Олег Філімонов про 1 квітня

18:31 Залужний у Великій Британії, Данілов у Молдові — що це дасть Україні

14:00 Це не жарт — в Одесі до Дня сміху запустили перший фонтан

Ексклюзив

06:04 Третя посівна під обстрілами — скільки врожаю планують зібрати та що буде з цінами в Україні

31 березня 2024

20:46 Втратив кінцівки, але не втратив життя — історія бійця, який вчиться заново ходити

08:13 ТОП найочікуваніших ігор квітня — скільки вони коштують та коли вийдуть

30 березня 2024

18:28 Spartan — як британський бронеавтомобіль рятує життя українським солдатам

Text

00:15 Комаровський розповів, з якою проблемою зіштовхуються діти з аутизмом в Україні

2 квітня 2024
Text

23:24 Голова Ради резервістів Сухопутних військ спрогнозував, яким буде літо на фронті

Text

22:19 Іван Тимочко розповів, чому важливо прийняти законопроєкт про мобілізацію

Text

21:55 Народний синоптик Діденко пояснила, звідки взялася травнева гроза у березні

Text

21:35 Військовий пояснив, як просувається будівництво фортифікацій на фронті

Text

20:59 Муса Таіпов пояснив, чи причетні російські спецслужби до теракту в ТРЦ "Крокус"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

19:45 Ознаки аутизму та чому люди хроплять — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Text

13:15 Мар'яна Безугла обманула нардепів — Савчук розповіла історію з її "звільненням"

Text

12:45 Ворог продовжує тиснути на систему української ППО — Гуменюк про останні обстріли

Text

12:02 Нардепи розповіли, коли і в якій редакції закон про мобілізацію потрапить на голосування