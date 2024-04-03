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Комаровский рассказал, с какой проблемой сталкиваются дети с аутизмом в Украине

Комаровский рассказал, с какой проблемой сталкиваются дети с аутизмом в Украине

3 апреля 2024 г. 0:15

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00:15 Комаровский рассказал, с какой проблемой сталкиваются дети с аутизмом в Украине

2 апреля 2024
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22:19 Иван Тимочко рассказал, почему важно принять законопроект о мобилизации

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21:55 Народный синоптик Диденко объяснила, откуда взялась майская гроза в марте

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21:35 Военный объяснил, как продвигается строительство фортификаций на фронте

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20:59 Муса Таипов объяснил, причастны ли российские спецслужбы к теракту в ТРЦ "Крокус"

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19:45 Признаки аутизма и почему люди храпят — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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13:15 Марьяна Безугла обманула нардепов — Савчук рассказала историю с ее "увольнением"

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Врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, что в Украине главная проблема для детей с аутизмом состоит в отсутствии специализированных учебных заведений. Также с детьми должны работать специально обученные специалисты.

Об этом Комаровский рассказал в эфире Новини.LIVE во вторник, 2 апреля.

Специальные школы для детей с аутизмом

Врач отметил, что государством должны создаваться соответствующие учреждения. По его словам, это должно быть место, где люди знают методы, как помочь детям.

"Обычно там с ними работают с утра и до ночи. А такие детсады действительно спасают семьи", — объяснил педиатр.

По словам Комаровского, реализуя этот проект, стоит подумать о том, чтобы он получал поддержку со стороны государства, однако не был частного значения.

Напомним, ранее Евгений Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться.

Также врач рассказывал о симптомах и рисках инфицирования ВИЧ и СПИДом.

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