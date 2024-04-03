Комаровский рассказал, с какой проблемой сталкиваются дети с аутизмом в Украине

Врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, что в Украине главная проблема для детей с аутизмом состоит в отсутствии специализированных учебных заведений. Также с детьми должны работать специально обученные специалисты.

Об этом Комаровский рассказал в эфире Новини.LIVE во вторник, 2 апреля.

Специальные школы для детей с аутизмом

Врач отметил, что государством должны создаваться соответствующие учреждения. По его словам, это должно быть место, где люди знают методы, как помочь детям.

"Обычно там с ними работают с утра и до ночи. А такие детсады действительно спасают семьи", — объяснил педиатр.

По словам Комаровского, реализуя этот проект, стоит подумать о том, чтобы он получал поддержку со стороны государства, однако не был частного значения.

Напомним, ранее Евгений Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться.

Также врач рассказывал о симптомах и рисках инфицирования ВИЧ и СПИДом.