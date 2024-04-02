Ознаки аутизму та чому люди хроплять — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Гість вечірньої студії Новини.LIVE — найвідоміший український лікар-педіатр Євген Комаровський. Тема ефіру — перші знаки аутизму та чому люди хроплять.
Подивитися ефір можна за посиланням.
Ефір Новини.LIVE з Євгеном Комаровським
Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:
- основні ознаки та причини аутизму;
- заяву Володимира Зеленського про післявоєнний демографічний "бум";
- розмови уві сні;
- причини хропіння.
Нагадаємо, раніше Євген Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись.
Також лікар розповідав про симптоми та ризики інфікування ВІЛ та СНІД.