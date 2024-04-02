Ознаки аутизму та чому люди хроплять — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Гість вечірньої студії Новини.LIVE — найвідоміший український лікар-педіатр Євген Комаровський. Тема ефіру — перші знаки аутизму та чому люди хроплять.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Ефір Новини.LIVE з Євгеном Комаровським

Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:

основні ознаки та причини аутизму;

заяву Володимира Зеленського про післявоєнний демографічний "бум";

розмови уві сні;

причини хропіння.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись.

Також лікар розповідав про симптоми та ризики інфікування ВІЛ та СНІД.