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Ознаки аутизму та чому люди хроплять — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Ознаки аутизму та чому люди хроплять — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

02 квітня 2024 р. 19:45

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19:45 Ознаки аутизму та чому люди хроплять — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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19:45 Ознаки аутизму та чому люди хроплять — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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13:15 Мар'яна Безугла обманула нардепів — Савчук розповіла історію з її "звільненням"

Text

12:45 Ворог продовжує тиснути на систему української ППО — Гуменюк про останні обстріли

Text

12:02 Нардепи розповіли, коли і в якій редакції закон про мобілізацію потрапить на голосування

Text

08:58 Експерт пояснив, як США обдурили Україну з ленд-лізом і чому його не варто очікувати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Text

05:59 Військовий експерт пояснив, чи допоможуть США Європі у випадку агресії з боку Росії

Text

03:06 Нова залізнична дорога РФ — військовий експерт розповів, чи є загроза для України

Text

00:06 Експерт пояснив, чому росіяни саме зараз атакують енергосистему України

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23:44 Чи дійсно Україна воюватиме з Росією ще 10 років — пояснення експерта

Гість вечірньої студії Новини.LIVE — найвідоміший український лікар-педіатр Євген Комаровський. Тема ефіру — перші знаки аутизму та чому люди хроплять.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Ефір Новини.LIVE з Євгеном Комаровським

Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:

  • основні ознаки та причини аутизму;
  • заяву Володимира Зеленського про післявоєнний демографічний "бум";
  • розмови уві сні;
  • причини хропіння.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись.

Також лікар розповідав про симптоми та ризики інфікування ВІЛ та СНІД.

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19:40 Легендарний європейський клуб хоче підписати Хаві

19:40 Народний синоптик Діденко пояснила, як пил із Сахари дійшов до України та чим він небезпечний

19:39 Скільки Калібрів росіяни можуть запустити по Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:38 В роботі Telegram стався збій — в чому причина

19:28 Кінологічний центр МВС України святкує ювілей

19:20 Черги на кордоні увечері — через які КПП буде важко проїхати

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