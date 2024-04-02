Признаки аутизма и почему люди храпят — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Гость вечерней студии Новини.LIVE — самый известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Тема эфира — первые знаки аутизма и почему люди храпят.

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Эфир Новини.LIVE с Евгением Комаровским

Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:

основные признаки и причины аутизма;

заявление Владимира Зеленского о послевоенном демографическом "буме";

разговоры во сне;

причины храпа.

Напомним, ранее Евгений Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться.

Также врач рассказывал о симптомах и рисках инфицирования ВИЧ и СПИДом.