Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Признаки аутизма и почему люди храпят — Комаровский в эфире Новини.LIVE arrow
Признаки аутизма и почему люди храпят — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Признаки аутизма и почему люди храпят — Комаровский в эфире Новини.LIVE

2 апреля 2024 г. 19:45

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:45 Признаки аутизма и почему люди храпят — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

13:15 Марьяна Безугла обманула нардепов — Савчук рассказала историю с ее "увольнением"

Text

12:45 Враг продолжает давить на систему украинской ПВО — Гуменюк о последних обстрелах

Text

12:02Нардепы рассказали, когда и в какой редакции закон о мобилизации попадет на голосование

Text

08:58 Эксперт объяснил, как США обманули Украину с ленд-лизом и почему его не следует ожидать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Text

05:59 Военный эксперт объяснил, помогут ли США Европе в случае агрессии со стороны России

Text

03:06 Новая железная дорога РФ — военный эксперт рассказал, есть ли угроза для Украины

Text

00:06 Эксперт объяснил, почему россияне именно сейчас атакуют энергосистему Украины

1 апреля 2024
Text

23:44 Действительно ли Украина будет воевать с Россией еще 10 лет — объяснение эксперта

Text

19:45 Признаки аутизма и почему люди храпят — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

13:15 Марьяна Безугла обманула нардепов — Савчук рассказала историю с ее "увольнением"

Text

12:45 Враг продолжает давить на систему украинской ПВО — Гуменюк о последних обстрелах

Text

12:02 Нардепы рассказали, когда и в какой редакции закон о мобилизации попадет на голосование

Text

08:58 Эксперт объяснил, как США обманули Украину с ленд-лизом и почему его не следует ожидать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Text

05:59 Военный эксперт объяснил, помогут ли США Европе в случае агрессии со стороны России

Text

03:06 Новая железная дорога РФ — военный эксперт рассказал, есть ли угроза для Украины

Text

00:06 Эксперт объяснил, почему россияне именно сейчас атакуют энергосистему Украины

1 апреля 2024
Text

23:44 Действительно ли Украина будет воевать с Россией еще 10 лет — объяснение эксперта

Гость вечерней студии Новини.LIVE — самый известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Тема эфира — первые знаки аутизма и почему люди храпят.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Новини.LIVE с Евгением Комаровским

Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:

  • основные признаки и причины аутизма;
  • заявление Владимира Зеленского о послевоенном демографическом "буме";
  • разговоры во сне;
  • причины храпа.

Напомним, ранее Евгений Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться.

Также врач рассказывал о симптомах и рисках инфицирования ВИЧ и СПИДом.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

20:07 Как долго ждать отсрочки — могут ли за это время мобилизовать

20:03 В Харькове заработали два Центра рекрутинга Украинской армии

20:01 Отключение света в Киевской области — энергетики переходят на усиленный режим работы

19:53 Зеленский отреагировал на авиаудар по Днепру – главное из обращения

19:50 Федоров рассказал, сколько домов россияне разрушили за сутки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:49 В Киеве хотят снести усадьбу Зеленских — что это за дом и кому он мешает

Text

19:45 Признаки аутизма и почему люди храпят — Комаровский в эфире Новини.LIVE

19:40 Легендарный европейский клуб хочет подписать Хави

19:40 Народный синоптик Диденко объяснила, как пыль из Сахары дошла до Украины и чем она опасна

19:39 Сколько калибров россияне могут запустить по Украине

20:07 Как долго ждать отсрочки — могут ли за это время мобилизовать

20:03 В Харькове заработали два Центра рекрутинга Украинской армии

20:01 Отключение света в Киевской области — энергетики переходят на усиленный режим работы

19:53 Зеленский отреагировал на авиаудар по Днепру – главное из обращения

19:50 Федоров рассказал, сколько домов россияне разрушили за сутки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:49 В Киеве хотят снести усадьбу Зеленских — что это за дом и кому он мешает

19:40 Легендарный европейский клуб хочет подписать Хави

19:40 Народный синоптик Диденко объяснила, как пыль из Сахары дошла до Украины и чем она опасна

19:39 Сколько калибров россияне могут запустить по Украине

19:38 В работе Telegram произошел сбой — в чем причина

19:49 В Киеве хотят снести усадьбу Зеленских — что это за дом и кому он мешает

19:00 Какой должна быть зарплата у украинского министра — мнения одесситов

05:06 Ratel Deminer — украинская революционная разработка в борьбе с минными полями

1 апреля 2024
обновлено:

20:18 Одесский юмор не сравнить ни с чем — Олег Филимонов о 1 апреля

18:31 Залужный в Великобритании, Данилов в Молдове — что это даст Украине

14:00 Это не шутка — в Одессе ко Дню смеха запустили первый фонтан

Эксклюзив

06:04 Третья посевная под обстрелами — сколько урожая планируют собрать и что будет с ценами в Украине

31 марта 2024

20:46 Потерял конечности, но не жизнь — история бойца, который учится заново ходить

08:13 ТОП самых ожидаемых игр апреля — сколько они стоят и когда выйдут

30 марта 2024

18:28 Spartan — как британский бронеавтомобиль спасает жизнь украинским солдатам

Text

19:45 Признаки аутизма и почему люди храпят — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

13:15 Марьяна Безугла обманула нардепов — Савчук рассказала историю с ее "увольнением"

Text

12:45 Враг продолжает давить на систему украинской ПВО — Гуменюк о последних обстрелах

Text

12:02 Нардепы рассказали, когда и в какой редакции закон о мобилизации попадет на голосование

Text

08:58 Эксперт объяснил, как США обманули Украину с ленд-лизом и почему его не следует ожидать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Text

05:59 Военный эксперт объяснил, помогут ли США Европе в случае агрессии со стороны России

Text

03:06 Новая железная дорога РФ — военный эксперт рассказал, есть ли угроза для Украины

Text

00:06 Эксперт объяснил, почему россияне именно сейчас атакуют энергосистему Украины

1 апреля 2024
Text

23:44 Действительно ли Украина будет воевать с Россией еще 10 лет — объяснение эксперта