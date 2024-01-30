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Яка їжа впливає на якість сну — Комаровський назвав продукти, які краще не їсти

30 січня 2024 р. 18:33

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У суспільстві існує думка, що певні продукти харчування прямо впливають на якість сну. Чи дійсно це так — розповів лікар Євген Комаровський в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Діні Бернацькій. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE

Чи впливає їжа на якість сну

Загалом, за словами лікаря Комаровського, немає певних категорій продуктів, які не можна їсти перед сном.

Порушити його якість може дефіцит їжі, адже коли людина відчуває голод, то вона навряд чи зможе спокійно заснути. Також на цей процес впливають і стимулятори: чай, кава, какао, шоколад, які містять у своєму складі кофеїн. 

"Дуже щільна та жирна їжа звичайно порушать сон, з цим теж є проблеми", — сказав Комаровський. 

Окрім цього, лікар додав, що не існує певного взаємозв'язку між сном та віком. Зовсім не означає, що чим старшою людина стає, тим менше їй треба та хочеться спати. 

"Немає прямого взаємозв'язку. Є люди, які з віком сплять все більше й більше", — додав Комаровський. 

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський розповідав, яке захворювання провокує перерваний сон. 

Він зазначив, що норма сну умовна для кожної людини окремо і не залежить від гендеру. Але сучасна медична наука досі не може пояснити, навіщо людям спати. 

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19:09 Буданов відповів, чи закінчиться війна в цьому році

19:02 Лунін чи Кепа — президент Реала вирішив, кого залишить у клубі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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