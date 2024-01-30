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Какая еда влияет на качество сна — Комаровский назвал продукты, которые лучше не есть

30 января 2024 г. 18:33

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В обществе существует мнение, что определенные продукты питания оказывают прямое влияние на качество сна. Действительно ли это так, рассказал врач Евгений Комаровский в интервью ведущей Новини.LIVE Дине Бернацкой.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Влияет ли еда на качество сна

В целом, по словам врача Комаровского, нет определенных категорий продуктов, которые нельзя есть перед сном.

Нарушить его качество может дефицит пищи, ведь когда человек испытывает голод, то он вряд ли сможет спокойно уснуть. Также на этот процесс влияют и стимуляторы: чай, кофе, какао, шоколад, содержащие в своем составе кофеин.

"Очень плотная и жирная пища обычно нарушат сон, с этим тоже есть проблемы", — сказал Комаровский.

Кроме того, врач добавил, что не существует определенной взаимосвязи между сном и возрастом. Вовсе не значит, что чем старше человек становится, тем меньше ему нужно и хочется спать.

"Нет прямой взаимосвязи. Есть люди, которые с возрастом спят все больше и больше", — добавил Комаровский.

Напомним, ранее Евгений Комаровский рассказывал, какое заболевание провоцирует прерванный сон.

Он отметил, что норма сна условна для каждого человека в отдельности и не зависит от гендера. Но современная медицинская наука до сих пор не может объяснить, зачем людям спать.

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