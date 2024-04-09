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Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС та пил з Сахари — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС та пил з Сахари — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

09 квітня 2024 р. 20:15

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20:15 Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС та пил з Сахари — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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20:15 Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС та пил з Сахари — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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19:10 Вбивство підлітка на фунікулері, реакція Мінкульту на бронь від мобілізації — новини 9 квітня

Text

18:15 Битва за Бахмут та Часів Яр починається — Дмитро Снєгірьов в ефірі Новини.LIVE

Text

17:37 Адвокат розповів, чи визнає підозрюваний у вбивстві підлітка у фунікулері свою провину

Text

17:08 Експерт пояснив, чому працівникам телемарафону потрібне бронювання від мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:41 Усі правки до мобілізаційного законопроєкту вже опрацьовані, — нардеп

Text

14:11 Юрист пояснив, які проблеми виникають через штрафи за неявку у ТЦК

Text

12:35 Нардеп розповів, якими будуть наслідки аудиту Генштабу і Міноборони

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Найвідоміший український лікар-педіатр Євген Комаровський став гостем на Новини.LIVE. Під час бесіди з ведучою Діною Бернацькою він розповів про найпоширеніші міфи про пил з Сахари та прокоментував загрозу підриву Запорізької атомної електростанції та розповів про можливі наслідки.

Подивитися ефір можна о 20.15 за посиланням.

Про що ефір

Український лікар-педіатр Комаровський прокоментував загибель підлітка біля фунікулера. Також він спростував найпоширеніші міфи про пил з пустелі Сахара.

Окрім того лікар висловив думку щодо загрози підриву Запорізької АЕС та дав прогноз щодо можливих наслідків такої події.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись.

Також лікар розповідав про симптоми та ризики інфікування ВІЛ та СНІД.

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20:15 Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС та пил з Сахари — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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20:00 Кого із засуджених в Україні можуть мобілізувати — перелік категорій та вимог

19:56 В Одесі пролунав вибух — на регіон летіла ворожа ракета

19:53 Черги на кордоні України — на яких пунктах водії довго стоятимуть у заторах

19:44 У Франківську судитимуть військкома, який фіктивно оформив на роботу професійних футболістів

19:33 Росія офіційно запросила Україну на Ігри дружби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:30 Початок "Режисера" — в Одесі розпочали знімати фільм про Довженка

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19:23 Росія офіційно звинуватила українську компанію у фінансуванні теракту в ТРЦ Крокус

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20:15 Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС та пил з Сахари — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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19:10 Вбивство підлітка на фунікулері, реакція Мінкульту на бронь від мобілізації — новини 9 квітня

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18:15 Битва за Бахмут та Часів Яр починається — Дмитро Снєгірьов в ефірі Новини.LIVE

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17:37 Адвокат розповів, чи визнає підозрюваний у вбивстві підлітка у фунікулері свою провину

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17:08 Експерт пояснив, чому працівникам телемарафону потрібне бронювання від мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:41 Усі правки до мобілізаційного законопроєкту вже опрацьовані, — нардеп

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12:29 Евакуація у Часовому Ярі — скільки людей лишилось у громаді й чи є серед них діти

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11:41 Мобілізація корупціонерів — депутат пояснив, чи можливо це в Україні