Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС та пил з Сахари — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Найвідоміший український лікар-педіатр Євген Комаровський став гостем на Новини.LIVE. Під час бесіди з ведучою Діною Бернацькою він розповів про найпоширеніші міфи про пил з Сахари та прокоментував загрозу підриву Запорізької атомної електростанції та розповів про можливі наслідки.

Подивитися ефір можна о 20.15 за посиланням.

Про що ефір

Український лікар-педіатр Комаровський прокоментував загибель підлітка біля фунікулера. Також він спростував найпоширеніші міфи про пил з пустелі Сахара.

Окрім того лікар висловив думку щодо загрози підриву Запорізької АЕС та дав прогноз щодо можливих наслідків такої події.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись.

Також лікар розповідав про симптоми та ризики інфікування ВІЛ та СНІД.