Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС и пыль из Сахары — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Известнейший украинский врач-педиатр Евгений Комаровский стал гостем на Новини.LIVE. Во время беседы с ведущей Диной Бернацкой он рассказал о самых распространенных мифах о пыли из Сахары и прокомментировал угрозу подрыва Запорожской атомной электростанции и рассказал о возможных последствиях.

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О чем эфир

Украинский врач-педиатр Комаровский прокомментировал гибель подростка у фуникулера. Также он опроверг самые распространенные мифы о пыли из пустыни Сахара.

Кроме того, врач высказал мнение об угрозе подрыва Запорожской АЭС и дал прогноз о возможных последствиях такого события.

Напомним, ранее Евгений Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться.

Также врач рассказывал о симптомах и рисках инфицирования ВИЧ и СПИДом.