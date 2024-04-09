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Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС и пыль из Сахары — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС и пыль из Сахары — Комаровский в эфире Новини.LIVE

9 апреля 2024 г. 20:15

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20:15 Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС и пыль из Сахары — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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18:15Битва за Бахмут и Часов Яр начинается — Дмитрий Снегирев в эфире Новини.LIVE

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17:08 Эксперт объяснил, почему работникам телемарафона требуется бронирование от мобилизации

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14:41 Все поправки к мобилизационному законопроекту уже проработаны, — нардеп

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12:35 Нардеп рассказал, какими будут последствия аудита Генштаба и Минобороны

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12:29Эвакуация в Часовом Яру — сколько людей осталось в общине и есть ли среди них дети

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11:41 Мобилизация коррупционеров — депутат объяснил, возможно ли это в Украине

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20:15 Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС и пыль из Сахары — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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19:10 Убийство подростка на фуникулере, реакция Минкульта на бронь от мобилизации — новости 9 апреля

Text

18:15 Битва за Бахмут и Часов Яр начинается — Дмитрий Снегирев в эфире Новини.LIVE

Text

17:37 Адвокат рассказал, признает ли подозреваемый в убийстве подростка в фуникулере свою вину

Text

17:08 Эксперт объяснил, почему работникам телемарафона требуется бронирование от мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:41 Все поправки к мобилизационному законопроекту уже проработаны, — нардеп

Text

14:11 Юрист объяснил, какие проблемы возникают из-за штрафов за неявку в ТЦК

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Известнейший украинский врач-педиатр Евгений Комаровский стал гостем на Новини.LIVE. Во время беседы с ведущей Диной Бернацкой он рассказал о самых распространенных мифах о пыли из Сахары и прокомментировал угрозу подрыва Запорожской атомной электростанции и рассказал о возможных последствиях.

Посмотреть эфир можно в 20.15 по ссылке.

О чем эфир

Украинский врач-педиатр Комаровский прокомментировал гибель подростка у фуникулера. Также он опроверг самые распространенные мифы о пыли из пустыни Сахара.

Кроме того, врач высказал мнение об угрозе подрыва Запорожской АЭС и дал прогноз о возможных последствиях такого события.

Напомним, ранее Евгений Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться.

Также врач рассказывал о симптомах и рисках инфицирования ВИЧ и СПИДом.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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