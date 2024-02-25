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Гордон висловив думку щодо того, якою мовою варто розмовляти в Україні

Гордон висловив думку щодо того, якою мовою варто розмовляти в Україні

25 лютого 2024 р. 16:43

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16:30 Форум "Україна. Рік 2024" — почалась пресконференція Зеленського

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16:10 Чи дійсно у Києві найменш мобілізованих до лав ЗСУ — ексрадник Кличка відповів

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15:38 Лубінець розповів, що РФ робить з викраденими українськими дітьми

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Text

15:20 Скільки країн вже підписали угоди з Україною про членство в НАТО — Єрмак відповів

Text

14:51 Лубінець розповів, скільки цивільних українців перебувають у полоні РФ

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14:30 Форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" — пряма трансляція

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Журналіст Дмитро Гордон вважає, що в Україні повинна бути одна офіційна мова — українська. Однак, у побуті люди мають право розмовляти тією, якою їм зручно. 

Про це телеведучий розповів в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Якою мовою слід спілкуватися в Україні

За словами Гордона, українська мова має бути єдиною державною мовою у нашій країні. Нею повинні спілкуватися працівники сфери обслуговування та  державні службовці. 

Однак, переконаний, що у побуті кожен має право розмовляти тією мовою, якою зручно. Це, на думку, журналіста є ознакою демократії. 

"В побуті кожен може розмовляти так, як хоче. Це ознака демократичної країни. Як в Швейцарії розмовляють чотирма мовами, як в Канаді розмовляють трьома мовами. Хто як хоче, той так і живе", — сказав Гордон. 

Нагадаємо, Гордон вважає президента України Зеленського героєм, адже, маючи можливість втекти на початку війни, він залишився в Україні. Також журналіст прокоментував мобілізацію й  розповів, як та звідки можна заохочувати людей до війська.

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16:35 У Львові судили нацгвардійця, який побив знайомого та погрожував йому пістолетом

16:30 Чого одеситам чекати від погоди завтра

16:25 Буданов розповів, як довго в Росії буде траплятись "бавовна"

16:20 Збірна України зі стрільби з лука здобула дев'ять нагород на Євро

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:15 Міністр інфраструктури пояснив, чому цієї зими в Україні не було блекаутів

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16:43 Гордон висловив думку щодо того, якою мовою варто розмовляти в Україні

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:20 Скільки країн вже підписали угоди з Україною про членство в НАТО — Єрмак відповів

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14:51 Лубінець розповів, скільки цивільних українців перебувають у полоні РФ

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14:30 Форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" — пряма трансляція

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14:08 Буданов прокоментував збиття А-50 і розповів, скільки РФ має ще таких літаків

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12:39 Камишін заявив, що в України з'явилася далекобійна зброя — яку відстань може долати