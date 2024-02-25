Гордон висловив думку щодо того, якою мовою варто розмовляти в Україні

Журналіст Дмитро Гордон вважає, що в Україні повинна бути одна офіційна мова — українська. Однак, у побуті люди мають право розмовляти тією, якою їм зручно.

Про це телеведучий розповів в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Якою мовою слід спілкуватися в Україні

За словами Гордона, українська мова має бути єдиною державною мовою у нашій країні. Нею повинні спілкуватися працівники сфери обслуговування та державні службовці.

Однак, переконаний, що у побуті кожен має право розмовляти тією мовою, якою зручно. Це, на думку, журналіста є ознакою демократії.

"В побуті кожен може розмовляти так, як хоче. Це ознака демократичної країни. Як в Швейцарії розмовляють чотирма мовами, як в Канаді розмовляють трьома мовами. Хто як хоче, той так і живе", — сказав Гордон.

Нагадаємо, Гордон вважає президента України Зеленського героєм, адже, маючи можливість втекти на початку війни, він залишився в Україні. Також журналіст прокоментував мобілізацію й розповів, як та звідки можна заохочувати людей до війська.