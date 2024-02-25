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Гордон высказал мнение о том, на каком языке следует говорить в Украине

Гордон высказал мнение о том, на каком языке следует говорить в Украине

25 февраля 2024 г. 16:43

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18:00 Экс-советник Кличка рассказал, почему внутренне перемещенные лица уезжают из Киева

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17:18 Жесткие вопросы Зеленскому от журналистов —эфир Новини.LIVE

Text

16:50 Ермак прокомментировал соглашения о безопасности со странами ЕС и НАТО

Text

16:43 Гордон высказал мнение о том, на каком языке следует говорить в Украине

Text

16:30 Форум "Украина. Год 2024" — началась пресс-конференция Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:10 Действительно ли в Киеве менее всего мобилизованных в ряды ВСУ — эксрадник Кличко ответил

Text

15:38 Лубинец рассказал, что РФ делает с похищенными украинскими детьми

Text

15:20 Сколько стран уже подписали соглашения с Украиной о членстве в НАТО — Ермак ответил

Text

14:51 Лубинец рассказал, сколько гражданских украинцев находятся в плену РФ

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14:30 Форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" — прямая трансляция

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Журналист Дмитрий Гордон считает, что в Украине должен быть один официальный язык — украинский. Однако в быту люди имеют право разговаривать тем, каким им удобно.

Об этом телеведущий рассказал в интервью Новини.LIVE.

На каком языке следует общаться в Украине

По словам Гордона, украинский язык должен быть единственным государственным языком в нашей стране. Им обязаны общаться работники сферы обслуживания и государственные служащие.

Однако убежден, что в быту каждый имеет право разговаривать на том языке, на котором удобно. Это, по мнению журналиста, является признаком демократии.

"В быту каждый может говорить так, как хочет. Это признак демократической страны. Как в Швейцарии говорят на четырех языках, как в Канаде говорят на трех языках. Кто как хочет, тот так и живет", — сказал Гордон.

Напомним, Гордон считает президента Украины Зеленского героем, ведь, имея возможность скрыться в начале войны, он остался в Украине. Также журналист прокомментировал мобилизацию и рассказал, как и откуда можно поощрять людей в армию.

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18:04 В Украине воздушная тревога — есть угроза ракетного удара

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:58 Зеленский рассказал о важности помощи Украине от США

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16:43 Гордон высказал мнение о том, на каком языке следует говорить в Украине

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16:30 Форум "Украина. Год 2024" — началась пресс-конференция Зеленского

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