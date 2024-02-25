Гордон высказал мнение о том, на каком языке следует говорить в Украине

Журналист Дмитрий Гордон считает, что в Украине должен быть один официальный язык — украинский. Однако в быту люди имеют право разговаривать тем, каким им удобно.

Об этом телеведущий рассказал в интервью Новини.LIVE.

На каком языке следует общаться в Украине

По словам Гордона, украинский язык должен быть единственным государственным языком в нашей стране. Им обязаны общаться работники сферы обслуживания и государственные служащие.

Однако убежден, что в быту каждый имеет право разговаривать на том языке, на котором удобно. Это, по мнению журналиста, является признаком демократии.

"В быту каждый может говорить так, как хочет. Это признак демократической страны. Как в Швейцарии говорят на четырех языках, как в Канаде говорят на трех языках. Кто как хочет, тот так и живет", — сказал Гордон.

Напомним, Гордон считает президента Украины Зеленского героем, ведь, имея возможность скрыться в начале войны, он остался в Украине. Также журналист прокомментировал мобилизацию и рассказал, как и откуда можно поощрять людей в армию.