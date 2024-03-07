Голодування лікує рак. Правда чи міф — відповів Комаровський

На просторах Інтернету існує інформація про те, що нібито голодування здатне вилікувати онкологічне захворювання у людини. Український лікар Євген Комаровський, коментуючи її, назвав це міфом.

Про це фахівець розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

Чи може голодування вилікувати рак

На думку Комаровського, можливо й існує один з мільйона випадків, коли людині вдавалося шляхом голодування вилікувати рак. Однак, в загальному такі методи не працюють.

Лікар наголосив, що позбутися онкології можна завдяки протокольному лікуванню.

"Рак не лікується голодуванням. Кожен конкретний рак має свій протокол лікування. Головне, щоб у вас вистачило грошей на цей сучасний протокол", — сказав Комаровський.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський назвав єдиний ефективний метод схуднення. А також пояснив, чи допомагає алкоголь у знятті стресу та зігріванні.