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Голодування лікує рак. Правда чи міф — відповів Комаровський

Голодування лікує рак. Правда чи міф — відповів Комаровський

07 березня 2024 р. 13:27

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11:44 У Раді пояснили, чому мобілізаційний законопроєкт не вплине на демобілізацію

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11:16 Законопроєкт про мобілізацію — коли розпочнеться розгляд правок від народних депутатів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:37 Дикий пояснив, для чого Росія запускає чергову ІПСО

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07:55 Замах на Зеленського в Одесі та законопроєкт про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

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21:19 Розпад РФ, чому тандем Маска та Трампа небезпечний і хто винен у збої соцмереж — ефір Новини.LIVE

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На просторах Інтернету існує інформація про те, що нібито голодування здатне вилікувати онкологічне захворювання у людини. Український лікар Євген Комаровський, коментуючи її, назвав це міфом.

Про це фахівець розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

Чи може голодування вилікувати рак

На думку Комаровського, можливо й існує один з мільйона випадків, коли людині вдавалося шляхом голодування вилікувати рак. Однак, в загальному такі методи не працюють.

Лікар наголосив, що позбутися онкології можна завдяки протокольному лікуванню. 

"Рак не лікується голодуванням. Кожен конкретний рак має свій протокол лікування. Головне, щоб у вас вистачило грошей на цей сучасний протокол", — сказав Комаровський. 

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський назвав єдиний ефективний метод схуднення. А також пояснив, чи допомагає алкоголь у знятті стресу та зігріванні. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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