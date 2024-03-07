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Голодание лечит рак. Правда или миф — ответил Комаровский

Голодание лечит рак. Правда или миф — ответил Комаровский

7 марта 2024 г. 13:27

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13:27 Голодание лечит рак. Правда или миф — ответил Комаровский

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12:51 Удар по Одессе во время визита Зеленского — эксперт назвал цель Кремля

Text

12:16 Ситуация на Таврическом направлении — в каком районе враг атакует больше всего

Text

11:44 В Раде объяснили, почему мобилизационный законопроект не повлияет на демобилизацию

Text

11:16 Законопроект о мобилизации — когда начнется рассмотрение правок от народных депутатов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:37 Дикий объяснил, для чего Россия запускает очередную ИПСО

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07:55 Покушение на Зеленского в Одессе и законопроект о мобилизации — эфир Новини.LIVE

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На просторах Интернета существует информация о том, что якобы голодание способно вылечить онкологическое заболевание у человека. Украинский врач Евгений Комаровский, комментируя ее, назвал это мифом.

Об этом специалист рассказал в интервью Новини.LIVE.

Может ли голодание вылечить рак

По мнению Комаровского, возможно, и существует один из миллиона случаев, когда человеку удавалось путем голодания вылечить рак. Однако, в общем-то, такие методы не работают.

Врач подчеркнул, что избавиться от онкологии можно благодаря протокольному лечению.

"Рак не лечится голоданием. Каждый конкретный рак имеет свой протокол лечения. Главное, чтобы у вас хватило денег на этот современный протокол", — сказал Комаровский.

Напомним, ранее Евгений Комаровский назвал единственный эффективный метод похудения. А также объяснил, помогает ли алкоголь в снятии стресса и согревании.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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