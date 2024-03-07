Голодание лечит рак. Правда или миф — ответил Комаровский

На просторах Интернета существует информация о том, что якобы голодание способно вылечить онкологическое заболевание у человека. Украинский врач Евгений Комаровский, комментируя ее, назвал это мифом.

Об этом специалист рассказал в интервью Новини.LIVE.

Может ли голодание вылечить рак

По мнению Комаровского, возможно, и существует один из миллиона случаев, когда человеку удавалось путем голодания вылечить рак. Однако, в общем-то, такие методы не работают.

Врач подчеркнул, что избавиться от онкологии можно благодаря протокольному лечению.

"Рак не лечится голоданием. Каждый конкретный рак имеет свой протокол лечения. Главное, чтобы у вас хватило денег на этот современный протокол", — сказал Комаровский.

Напомним, ранее Евгений Комаровский назвал единственный эффективный метод похудения. А также объяснил, помогает ли алкоголь в снятии стресса и согревании.