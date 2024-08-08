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Мэр Конотопа заявил, что активность ДРГ на границе уменьшилась

Мэр Конотопа заявил, что активность ДРГ на границе уменьшилась

8 августа 2024 г. 19:39

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19:39 Мэр Конотопа заявил, что активность ДРГ на границе уменьшилась

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19:39 Мэр Конотопа заявил, что активность ДРГ на границе уменьшилась

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18:56 Нардеп Савчук заявила, что украинцам, которые до войны работали в России, не выдают паспорт Украины

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18:45 Нардеп объяснил, почему нет смысла перекрывать вентиль на газораспределительной станции в Судже

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18:08 Эксперт заявил, что в Украине может произойти 7-балльное землетрясение — какие регионы он коснется

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17:50 Реакция США и ЕС на ситуацию в Курщине и жалобы россиян на отсутствие эвакуации — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:11 Воин 3-й ОШБр объяснил, что необходимо для войска, чтобы иметь преимущество над врагом

Text

16:30 Мэр Конотопа прокомментировал ситуацию с "пластилиновым" асфальтом

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16:15 Военный психолог заявил, что многих инструкторов из учебных полигонов отправили на войну

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15:27 Врач-инфекционист дал советы, как уберечь себя от нового штамма коронавируса

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Конотопский городской голова Артем Семенихин сообщил, что активность ДРГ на границе уменьшилась. По его словам, на их место пришли "туареги".

Об этом он рассказал в эфире День.LIVE.

Ситуация с ДРГ в Сумской области

"Теперь все фоткаются на фоне моей машины (Volkswagen Tuareg, — Ред.). […] Там (на границе, — Ред.) они работают, кто конкретно — неизвестно. Но изменилась немножко ситуация на границе, и некоторые вещи я бы не хотел комментировать. Диверсионно-разведывательных групп в том направлении, в котором они заходили, сейчас нет", — отметил мэр Конотопа.

Семенихин также отметил, что хотя в некоторых участках границы есть определенная активность, в целом ситуация под контролем, и украинские силы эффективно реагируют на возможные угрозы.

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19:30 Зеленский заявил, что Россия должна чувствовать, что ею сделано — интригующее обращение

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:29 ГУР перехватило разговор россиянки, которая жаловалась на "подготовку ВСУ к прорыву"

19:14 Возросло количество пострадавших в результате ракетного удара по центру Харькова

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17:11 Воин 3-й ОШБр объяснил, что необходимо для войска, чтобы иметь преимущество над врагом

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16:30 Мэр Конотопа прокомментировал ситуацию с "пластилиновым" асфальтом

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16:15 Военный психолог заявил, что многих инструкторов из учебных полигонов отправили на войну

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