Мэр Конотопа заявил, что активность ДРГ на границе уменьшилась

Конотопский городской голова Артем Семенихин сообщил, что активность ДРГ на границе уменьшилась. По его словам, на их место пришли "туареги".

Об этом он рассказал в эфире День.LIVE.

Ситуация с ДРГ в Сумской области

"Теперь все фоткаются на фоне моей машины (Volkswagen Tuareg, — Ред.). […] Там (на границе, — Ред.) они работают, кто конкретно — неизвестно. Но изменилась немножко ситуация на границе, и некоторые вещи я бы не хотел комментировать. Диверсионно-разведывательных групп в том направлении, в котором они заходили, сейчас нет", — отметил мэр Конотопа.

Семенихин также отметил, что хотя в некоторых участках границы есть определенная активность, в целом ситуация под контролем, и украинские силы эффективно реагируют на возможные угрозы.