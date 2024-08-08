Мэр Конотопа прокомментировал ситуацию с "пластилиновым" асфальтом

Житель Сумщины жаловался на асфальтное покрытие в городе Конотоп, сделанное во время войны. Мэр города Артем Семенихин сообщил, что ремонт дорожного покрытия на одной из улиц города осуществляют благотворители.

Об этом он рассказал в эфире День.LIVE в четверг, 8 августа.

Скандал с асфальтным покрытием в Конотопе

Благотворители решили положить асфальтное покрытие после инцидента, когда автобус для людей с инвалидностью сошел с рейса из-за плохого состояния дороги.

"На сайте prozoro нет актуальной сметы, нет проекта, не проводился тендер, не проводилась закупка, не заключался договор. Все эти этапы согласно действующему законодательству должны находиться у нас в электронной на электронной площадке prozoro. То есть все эти работы выполнялись благотворителем ни копейки бюджетных средств там не было", — отметил мэр Конотопа.

Семенихин заявил, что активист, распространивший видео с места событий, имеет неоднозначную репутацию на Сумщине и ранее был замечен в провокационных действиях. Муж размещал фотографии своей девушки на портретах погибших военных.

Мэр подчеркнул, что асфальт, показанный на видео, является лишь нижним слоем покрытия, поскольку работы по ремонту еще не завершены.