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Мэр Конотопа прокомментировал ситуацию с "пластилиновым" асфальтом

Мэр Конотопа прокомментировал ситуацию с "пластилиновым" асфальтом

8 августа 2024 г. 16:30

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16:15 Военный психолог заявил, что многих инструкторов из учебных полигонов отправили на войну

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15:27 Врач-инфекционист дал советы, как уберечь себя от нового штамма коронавируса

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13:05 Прорывы вглубь Курска и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

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08:00 Запад поддержал бои в Курской области и какие проблемы получили оккупанты в Крыму — эфир Ранок.LIVE

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Житель Сумщины жаловался на асфальтное покрытие в городе Конотоп, сделанное во время войны. Мэр города Артем Семенихин сообщил, что ремонт дорожного покрытия на одной из улиц города осуществляют благотворители.

Об этом он рассказал в эфире День.LIVE в четверг, 8 августа.

Скандал с асфальтным покрытием в Конотопе

Благотворители решили положить асфальтное покрытие после инцидента, когда автобус для людей с инвалидностью сошел с рейса из-за плохого состояния дороги.

"На сайте prozoro нет актуальной сметы, нет проекта, не проводился тендер, не проводилась закупка, не заключался договор. Все эти этапы согласно действующему законодательству должны находиться у нас в электронной на электронной площадке prozoro. То есть все эти работы выполнялись благотворителем ни копейки бюджетных средств там не было", — отметил мэр Конотопа.

Семенихин заявил, что активист, распространивший видео с места событий, имеет неоднозначную репутацию на Сумщине и ранее был замечен в провокационных действиях. Муж размещал фотографии своей девушки на портретах погибших военных.

Мэр подчеркнул, что асфальт, показанный на видео, является лишь нижним слоем покрытия, поскольку работы по ремонту еще не завершены.

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16:04 Беженцам в Словакии изменили правила оформления временной защиты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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