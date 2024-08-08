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Врач-инфекционист дал советы, как уберечь себя от нового штамма коронавируса

Врач-инфекционист дал советы, как уберечь себя от нового штамма коронавируса

8 августа 2024 г. 15:27

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Для того чтобы уменьшить риски заболеть новым штаммом COVID-19 FLiRT, следует, в частности, вакцинироваться, вести здоровый образ жизни и регулярно принимать витамины. Новый штамм коронавируса достаточно специфичен и им легче заразиться, чем его предшественниками.

Об этом рассказал врач-инфекционист Виктор Петров в эфире Ранок.LIVE.

Как уберечься от COVID-19 FLiRT

Врач рассказал, что сейчас циркулируют 11-15 штаммов коронавируса. Особенность нового FLiRT — специфическое строение spike-белка, влияющее на его прилипание к слизистой.

"В зоне риска не только пожилые люди, но и маленькие дети, пациенты, проходящие химиотерапию, и люди с пониженной иммунной реактивностью", — отметил Петров.

Для того чтобы уменьшить риски заразиться новым штаммом коронавируса, врач советует:

  • проверить уровень spike-белка,
  • вакцинироваться,
  • избегать антибиотиков без назначения врача,
  • соблюдать здоровый образ жизни,
  • не забывать принимать витамин D.

Также он рассказал о симптомах COVID-19 FLiRT. По словам Петрова, симптомы этого штамма могут быть похожи на отравление или ротавирус, поэтому при диспепсических проявлениях необходимо обязательно сдать тест на COVID-19.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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