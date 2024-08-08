Врач-инфекционист дал советы, как уберечь себя от нового штамма коронавируса

Для того чтобы уменьшить риски заболеть новым штаммом COVID-19 FLiRT, следует, в частности, вакцинироваться, вести здоровый образ жизни и регулярно принимать витамины. Новый штамм коронавируса достаточно специфичен и им легче заразиться, чем его предшественниками.

Об этом рассказал врач-инфекционист Виктор Петров в эфире Ранок.LIVE.

Как уберечься от COVID-19 FLiRT

Врач рассказал, что сейчас циркулируют 11-15 штаммов коронавируса. Особенность нового FLiRT — специфическое строение spike-белка, влияющее на его прилипание к слизистой.

"В зоне риска не только пожилые люди, но и маленькие дети, пациенты, проходящие химиотерапию, и люди с пониженной иммунной реактивностью", — отметил Петров.

Для того чтобы уменьшить риски заразиться новым штаммом коронавируса, врач советует:

проверить уровень spike-белка,

вакцинироваться,

избегать антибиотиков без назначения врача,

соблюдать здоровый образ жизни,

не забывать принимать витамин D.

Также он рассказал о симптомах COVID-19 FLiRT. По словам Петрова, симптомы этого штамма могут быть похожи на отравление или ротавирус, поэтому при диспепсических проявлениях необходимо обязательно сдать тест на COVID-19.