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Лікар-інфекціоніст дав поради, як вберегти себе від нового штаму коронавірусу

Лікар-інфекціоніст дав поради, як вберегти себе від нового штаму коронавірусу

08 серпня 2024 р. 15:27

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15:27 Лікар-інфекціоніст дав поради, як вберегти себе від нового штаму коронавірусу

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13:34 Воювати будуть всі — військовий психолог впевнений, що доведеться мобілізувати українців з 18 років

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13:05 Прориви вглиб Курська та переговори з Росією — ефір День.LIVE

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08:00 Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

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23:58 Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

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22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

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20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

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Для того, аби зменшити ризики захворіти на новий штам COVID-19 FLiRT, варто, зокрема, вакцинуватися, вести здоровий спосіб життя та регулярно приймати вітаміни. Новий штам коронавірусу досить специфічний і ним легше заразитися, ніж його попередниками.

Про це розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров в ефірі Ранок.LIVE.

Як вберегтися від COVID-19 FLiRT

Лікар розповів, що зараз циркулюють 11-15 штамів коронавірусу. Особливість нового FLiRT — специфічна будова spike-білка, що впливає на його прилипання до слизової оболонки. 

"У зоні ризику не лише старші люди, а й маленькі діти, пацієнти, які проходять хімієтерапію, та люди зі зниженою імунною реактивністю", — зазначив Петров. 

Для того, аби зменшити ризики заразитися новим штамом коронавірусу, лікар радить:

  • перевірити рівень spike-білка,
  • вакцинуватися,
  • уникати антибіотиків без призначення лікаря,
  • дотримуватися здорового способу життя,
  • не забувати приймати вітамін D. 

Також він розповів про симптоми COVID-19 FLiRT. За словами Петрова, симптоми цього штаму можуть бути схожі на отруєння чи ротавірус, тому при диспепсичних проявах необхідно обов’язково здати тест на COVID-19. 

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15:27 Стало відомо, скільки українців сформували військово-обліковий документ через "Дію"

15:23 MK Foundation передав 100 бусів прикордонникам

15:16 Медикам в Україні збільшать свободу дій і водночас посилять відповідальність — які зміни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:15 Дячук нескоро повернеться на поле — травма гравця Динамо виявилася серйозною

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22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

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20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

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