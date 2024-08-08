Лікар-інфекціоніст дав поради, як вберегти себе від нового штаму коронавірусу

Для того, аби зменшити ризики захворіти на новий штам COVID-19 FLiRT, варто, зокрема, вакцинуватися, вести здоровий спосіб життя та регулярно приймати вітаміни. Новий штам коронавірусу досить специфічний і ним легше заразитися, ніж його попередниками.

Про це розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров в ефірі Ранок.LIVE.

Як вберегтися від COVID-19 FLiRT

Лікар розповів, що зараз циркулюють 11-15 штамів коронавірусу. Особливість нового FLiRT — специфічна будова spike-білка, що впливає на його прилипання до слизової оболонки.

"У зоні ризику не лише старші люди, а й маленькі діти, пацієнти, які проходять хімієтерапію, та люди зі зниженою імунною реактивністю", — зазначив Петров.

Для того, аби зменшити ризики заразитися новим штамом коронавірусу, лікар радить:

перевірити рівень spike-білка,

вакцинуватися,

уникати антибіотиків без призначення лікаря,

дотримуватися здорового способу життя,

не забувати приймати вітамін D.

Також він розповів про симптоми COVID-19 FLiRT. За словами Петрова, симптоми цього штаму можуть бути схожі на отруєння чи ротавірус, тому при диспепсичних проявах необхідно обов’язково здати тест на COVID-19.