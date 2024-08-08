Мер Конотопа прокоментував ситуацію з "пластиліновим" асфальтом

Мешканець Сумщини скаржився на асфальтне покриття у місті Конотоп, яке зробили під час війни. Міський голова міста Артем Семеніхін повідомив, що ремонт дорожнього покриття на одній з вулиць міста здійснюють благодійники.

Про це він розповів в ефірі День.LIVE у четвер, 8 серпня.

Скандал з асфальтним покриттям в Конотопі

Благодійники вирішили покласти асфальтне покриття після інциденту, коли автобус для людей з інвалідністю зійшов з рейсу через поганий стан дороги.

"На сайті prozoro немає актуального кошторису, немає проєкту, не проводився тендер, не проводилась закупівля, не укладався договір. Всі ці етапи згідно з чинним законодавством повинні знаходитися у нас в електронному на електронному майданчику prozoro. Тобто всі ці роботи виконувалися благодійником ні копійки бюджетних коштів там не було", — зазначив мер Конотопа.

Семеніхін заявив, що активіста, який поширив відео з місця подій, має неоднозначну репутацію на Сумщині і раніше був помічений у провокаційних діях. Чоловік розміщував фотографії своєї дівчини на портретах загиблих військових.

Мер підкреслив, що асфальт, показаний на відео, є лише нижнім шаром покриття, оскільки роботи з ремонту ще не завершені.