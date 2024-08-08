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Мер Конотопа прокоментував ситуацію з "пластиліновим" асфальтом

Мер Конотопа прокоментував ситуацію з "пластиліновим" асфальтом

08 серпня 2024 р. 16:30

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16:30 Мер Конотопа прокоментував ситуацію з "пластиліновим" асфальтом

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16:15 Військовий психолог заявив, що багатьох інструкторів із навчальних полігонів відправили на війну

Text

15:27 Лікар-інфекціоніст дав поради, як вберегти себе від нового штаму коронавірусу

Text

13:34 Воювати будуть всі — військовий психолог впевнений, що доведеться мобілізувати українців з 18 років

Text

13:05 Прориви вглиб Курська та переговори з Росією — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

7 серпня 2024
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23:58 Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

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22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

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20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

Мешканець Сумщини скаржився на асфальтне покриття у місті Конотоп, яке зробили під час війни. Міський голова міста Артем Семеніхін повідомив, що ремонт дорожнього покриття на одній з вулиць міста здійснюють благодійники.

Про це він розповів в ефірі День.LIVE у четвер, 8 серпня.

Скандал з асфальтним покриттям в Конотопі

Благодійники вирішили покласти асфальтне покриття після інциденту, коли автобус для людей з інвалідністю зійшов з рейсу через поганий стан дороги. 

"На сайті prozoro немає актуального кошторису, немає проєкту, не проводився тендер, не проводилась закупівля, не укладався договір. Всі ці етапи згідно з чинним законодавством повинні знаходитися у нас в електронному на електронному майданчику prozoro. Тобто всі ці роботи виконувалися благодійником ні копійки бюджетних коштів там не було", — зазначив мер Конотопа.

Семеніхін заявив, що активіста, який поширив відео з місця подій, має неоднозначну репутацію на Сумщині і раніше був помічений у провокаційних діях. Чоловік розміщував фотографії своєї дівчини на портретах загиблих військових.

Мер підкреслив, що асфальт, показаний на відео, є лише нижнім шаром покриття, оскільки роботи з ремонту ще не завершені.

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16:34 Виїзд за кордон неповнолітніх хлопців — чи треба приписне із ТЦК

16:31 Росіянку Ісінбаєву виключили зі списку членів МОК — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:05 Екстрені відключення світла на Одещині — коли почнуть застосовуватися сьогодні

16:04 Біженцям у Словаччині змінили правила оформлення тимчасового захисту

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16:30 Мер Конотопа прокоментував ситуацію з "пластиліновим" асфальтом

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15:27 Лікар-інфекціоніст дав поради, як вберегти себе від нового штаму коронавірусу

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

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01:23 Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

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22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

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20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток