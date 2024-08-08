Нардеп объяснил, почему нет смысла перекрывать вентиль на газораспределительной станции в Судже

Суджа — ключевая точка для учета транспортируемого в Европу газа. Однако перекрывать газовый вентиль бессмысленно, ведь это навредит европейским партнерам и нарушит трехсторонние соглашения.

Об этом нардеп Александр Кучеренко рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 8 августа.

Почему нет смысла перекрывать газ в Судже

По словам нардепа, газораспределительная станция в Судже была построена таким образом, чтобы фиксировать показатели объемов газа , транспортируемого через Украину. Речь идет, в частности, об около 14 млрд кубометров в год.

Технически, по словам нардепа, перекрыть вентиль на станции в Судже возможно, однако в этом нет смысла. По мнению нардепа, это только навредит европейским партнерам и нарушит трехсторонние соглашения.

Кучеренко отметил важность сохранения станции независимо от временного или постоянного пребывания войск ВСУ в этом регионе.