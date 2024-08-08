Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Воин 3-й ОШБр объяснил, что необходимо для войска, чтобы иметь преимущество над врагом arrow
Воин 3-й ОШБр объяснил, что необходимо для войска, чтобы иметь преимущество над врагом

Воин 3-й ОШБр объяснил, что необходимо для войска, чтобы иметь преимущество над врагом

8 августа 2024 г. 17:11

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:45 Нардеп объяснил, почему нет смысла перекрывать вентиль на газораспределительной станции в Судже

Text

18:08 Эксперт заявил, что в Украине может произойти 7-балльное землетрясение — какие регионы он коснется

Text

17:50 Реакция США и ЕС на ситуацию в Курщине и жалобы россиян на отсутствие эвакуации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:11 Воин 3-й ОШБр объяснил, что необходимо для войска, чтобы иметь преимущество над врагом

Text

16:30 Мэр Конотопа прокомментировал ситуацию с "пластилиновым" асфальтом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:15 Военный психолог заявил, что многих инструкторов из учебных полигонов отправили на войну

Text

15:27 Врач-инфекционист дал советы, как уберечь себя от нового штамма коронавируса

Text

13:34 Воевать будут все — военный психолог уверен, что придется мобилизовать украинцев с 18 лет

Text

13:05Прорывы вглубь Курска и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

Text

08:00 Запад поддержал бои в Курской области и какие проблемы получили оккупанты в Крыму — эфир Ранок.LIVE

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

18:45 Нардеп объяснил, почему нет смысла перекрывать вентиль на газораспределительной станции в Судже

Text

18:08 Эксперт заявил, что в Украине может произойти 7-балльное землетрясение — какие регионы он коснется

Text

17:50 Реакция США и ЕС на ситуацию в Курщине и жалобы россиян на отсутствие эвакуации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:11 Воин 3-й ОШБр объяснил, что необходимо для войска, чтобы иметь преимущество над врагом

Text

16:30 Мэр Конотопа прокомментировал ситуацию с "пластилиновым" асфальтом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:15 Военный психолог заявил, что многих инструкторов из учебных полигонов отправили на войну

Text

15:27 Врач-инфекционист дал советы, как уберечь себя от нового штамма коронавируса

Text

13:34 Воевать будут все — военный психолог уверен, что придется мобилизовать украинцев с 18 лет

Text

13:05 Прорывы вглубь Курска и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

Text

08:00 Запад поддержал бои в Курской области и какие проблемы получили оккупанты в Крыму — эфир Ранок.LIVE

Российские войска продолжают продвижение на фронте в Донецкой области. В то же время, украинским воинам, чтобы останавливать врага, необходимо быть готовыми как морально, так и физически.

Об этом рассказал защитник Третьей штурмовой бригады "Дред" в интервью Новини.LIVE.

Подготовка украинских военных

По словам воина, иногда боевые выходы — "на грани возможностей", поэтому военным нужно постоянно совершенствоваться.

В частности, пулеметчик — не очень "благодарная" профессия, поскольку нужно тянуть на себе более 25 килограммов снаряжения: пулемет и боекомплект к нему.

"Ты тянешь ПКМ, минимум четыре короба и еще 1000 патронов "лентами". Кроме этого, у тебя еще куча разных полезных вещей с собой", — отметил "Дред".

А по словам старшего боевого медика "Змея", также очень важны для бойца тренировки по медицине, поскольку своевременно оказанная помощь может сохранить жизнь.

"Боец имеет ориентировочно 40 секунд до того, как начнет терять сознание, чтобы наложить турникет. В общем, от массивного кровотечения человек умирает за две-три минуты", — отметил он.

Также важные новости дня по теме:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

18:45 Нардеп объяснил, почему нет смысла перекрывать вентиль на газораспределительной станции в Судже

18:40 Птицы-мигранты на Тузловских лиманах — замечена цапля из России

18:32 Украинская спортсменка из-за травмы досрочно завершила выступление на Олимпиаде

18:19 В Харьковской области оккупационные войска стали применять меньше КАБов, — Синегубов

Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:12 В собственность Минобороны вернули землю стоимостью 80 млн грн на Киевщине — что известно

Text

18:08 Эксперт заявил, что в Украине может произойти 7-балльное землетрясение — какие регионы он коснется

18:01 Кличко поздравил Хижняка с олимпийским золотом

18:01 Военный психолог объяснил, почему не стоит заменять демобилизацию зарплатами и ротациями

17:56 Кандидат в вице-президенты США от Трампа не верит, что у Путина есть ресурсы для нападения на НАТО

18:40 Птицы-мигранты на Тузловских лиманах — замечена цапля из России

18:32 Украинская спортсменка из-за травмы досрочно завершила выступление на Олимпиаде

18:19 В Харьковской области оккупационные войска стали применять меньше КАБов, — Синегубов

Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

18:12 В собственность Минобороны вернули землю стоимостью 80 млн грн на Киевщине — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:01 Кличко поздравил Хижняка с олимпийским золотом

18:01 Военный психолог объяснил, почему не стоит заменять демобилизацию зарплатами и ротациями

17:56 Кандидат в вице-президенты США от Трампа не верит, что у Путина есть ресурсы для нападения на НАТО

17:48 Требовали взятку с перевозчиков — на Одесчине задержали таможенников

17:47 В Укргидрометцентре заявили о резком изменении погоды завтра — что ждет украинцев

Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Text

18:45 Нардеп объяснил, почему нет смысла перекрывать вентиль на газораспределительной станции в Судже

Text

18:08 Эксперт заявил, что в Украине может произойти 7-балльное землетрясение — какие регионы он коснется

Text

17:50 Реакция США и ЕС на ситуацию в Курщине и жалобы россиян на отсутствие эвакуации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:11 Воин 3-й ОШБр объяснил, что необходимо для войска, чтобы иметь преимущество над врагом

Text

16:30 Мэр Конотопа прокомментировал ситуацию с "пластилиновым" асфальтом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:15 Военный психолог заявил, что многих инструкторов из учебных полигонов отправили на войну

Text

15:27 Врач-инфекционист дал советы, как уберечь себя от нового штамма коронавируса

Text

13:34 Воевать будут все — военный психолог уверен, что придется мобилизовать украинцев с 18 лет

Text

13:05 Прорывы вглубь Курска и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

Text

08:00 Запад поддержал бои в Курской области и какие проблемы получили оккупанты в Крыму — эфир Ранок.LIVE