Воин 3-й ОШБр объяснил, что необходимо для войска, чтобы иметь преимущество над врагом

Российские войска продолжают продвижение на фронте в Донецкой области. В то же время, украинским воинам, чтобы останавливать врага, необходимо быть готовыми как морально, так и физически.

Об этом рассказал защитник Третьей штурмовой бригады "Дред" в интервью Новини.LIVE.

Подготовка украинских военных

По словам воина, иногда боевые выходы — "на грани возможностей", поэтому военным нужно постоянно совершенствоваться.

В частности, пулеметчик — не очень "благодарная" профессия, поскольку нужно тянуть на себе более 25 килограммов снаряжения: пулемет и боекомплект к нему.

"Ты тянешь ПКМ, минимум четыре короба и еще 1000 патронов "лентами". Кроме этого, у тебя еще куча разных полезных вещей с собой", — отметил "Дред".

А по словам старшего боевого медика "Змея", также очень важны для бойца тренировки по медицине, поскольку своевременно оказанная помощь может сохранить жизнь.

"Боец имеет ориентировочно 40 секунд до того, как начнет терять сознание, чтобы наложить турникет. В общем, от массивного кровотечения человек умирает за две-три минуты", — отметил он.