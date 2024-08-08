Воїн 3-ї ОШБр пояснив, що необхідно для війська, аби мати перевагу над ворогом

Російські війська продовжують просування на фронті у Донецькій області. Водночас українським воїнам, аби зупиняти ворога, необхідно бути готовими як морально, так і фізично.

Про це розповів захисник Третьої штурмової бригади "Дред" в інтерв'ю Новини.LIVE.

Підготовка українських військових

За словами воїна, іноді бойові виходи — "на межі можливостей", тому військовим потрібно постійно вдосконалюватися.

Зокрема, кулеметник — не дуже "вдячна" професія, оскільки треба тягнути на собі понад 25 кілограмів спорядження: кулемет і боєкомплект до нього.

"Ти тягнеш ПКМ, мінімум чотири короба і ще 1000 патронів "стрічками". Окрім цього, у тебе ще купа різних корисних речей із собою", — зазначив "Дред".

А за словами старшого бойового медика "Змія", також надважливими для бійця є тренування з медицини, бо своєчасно надана допомога може зберегти життя.

"Боєць має орієнтовно 40 секунд до того, як почне втрачати свідомість, щоб накласти турнікет. Загалом від масивної кровотечі людина помирає за дві-три хвилини", — зауважив він.