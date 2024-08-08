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Воїн 3-ї ОШБр пояснив, що необхідно для війська, аби мати перевагу над ворогом

Воїн 3-ї ОШБр пояснив, що необхідно для війська, аби мати перевагу над ворогом

08 серпня 2024 р. 17:11

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17:11 Воїн 3-ї ОШБр пояснив, що необхідно для війська, аби мати перевагу над ворогом

Text

16:30 Мер Конотопа прокоментував ситуацію з "пластиліновим" асфальтом

Text

16:15 Військовий психолог заявив, що багатьох інструкторів із навчальних полігонів відправили на війну

Text

15:27 Лікар-інфекціоніст дав поради, як вберегти себе від нового штаму коронавірусу

Text

13:34 Воювати будуть всі — військовий психолог впевнений, що доведеться мобілізувати українців з 18 років

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Text

13:05 Прориви вглиб Курська та переговори з Росією — ефір День.LIVE

Text

08:00 Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

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01:23 Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

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Російські війська продовжують просування на фронті у Донецькій області. Водночас українським воїнам, аби зупиняти ворога, необхідно бути готовими як морально, так і фізично.

Про це розповів захисник Третьої штурмової бригади "Дред" в інтерв'ю Новини.LIVE.

Підготовка українських військових

За словами воїна, іноді бойові виходи — "на межі можливостей", тому військовим потрібно постійно вдосконалюватися.

Зокрема, кулеметник — не дуже "вдячна" професія, оскільки треба тягнути на собі понад 25 кілограмів спорядження: кулемет і боєкомплект до нього.

"Ти тягнеш ПКМ, мінімум чотири короба і ще 1000 патронів "стрічками". Окрім цього, у тебе ще купа різних корисних речей із собою", — зазначив "Дред".

А за словами старшого бойового медика "Змія", також надважливими для бійця є тренування з медицини, бо своєчасно надана допомога може зберегти життя.

"Боєць має орієнтовно 40 секунд до того, як почне втрачати свідомість, щоб накласти турнікет. Загалом від масивної кровотечі людина помирає за дві-три хвилини", — зауважив він.

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17:13 Вперше за 30 років Росія та Китай повернулися до бартерної торгівлі

17:07 Якими законами регулюються нарахування та виплати військовим

17:04 У Херсоні пролунали вибухи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:39 Побив кондуктора та пасажирку — в Одесі затримали учасника скандалу у тролейбусі

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:05 Прориви вглиб Курська та переговори з Росією — ефір День.LIVE

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08:00 Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

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01:23 Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

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