Військовий психолог заявив, що багатьох інструкторів із навчальних полігонів відправили на війну

У навчальних центрах Сил оборони значно зросла кількість особового складу, але через брак інструкторів якість підготовки новобранців страждає. Поповнення ЗСУ очікується восени, але воно не гарантує швидкої перемоги.

Про це повідомив військовий психолог Андрій Козінчук в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 8 серпня.

Яка ситуація в навчальних центрах ЗСУ

Козінчук зазначив, що наразі спостерігається значне збільшення кількості особового складу. За його словами, багато інструкторів з навчальних полігонів були відправлені безпосередньо на фронт, що вплинуло на якість підготовки новобранців.

"Зараз проблема не так з кількістю, як з якістю особового складу. Хвиля мобілізації краща набагато. Цьому сприяла безпосередньо комунікація Генштабу ЗСУ та Міноборони. Але частина мобілізованих попала з "бусіка" і вчаться зараз перелякані всі", — заявив військовий психолог.

Він додав, що восени вже може бути поповнення Сил оборони.

"Але це не означає, що до нового року ми всіх переможемо й будемо влітку купатися в Криму. Це якраз тільки те поповнення, аби ми змогли витримати цю важку зиму і, можливо, перейти в контрнаступ. Але дійсно особового складу в навчальних центрах побільшало", — підкреслив Козінчук.