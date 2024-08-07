Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

В Третій штурмовій бригаді пройшли військові навчання на полігоні. Бійці активно вдосконалювали свої навички роботи в парі, зокрема з перекриттям та взаємодією.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE у середу, 7 серпня.

Тренування Третьої штурмової бригади

Зокрема, військові практикували стрільбу з кулеметів Minimi 5,56 американського виробництва і FN Minimi Mk3 7,62 на 51. Незабаром планується тренування з РПГ7. Тренування дозволяє відточити життєво важливі дії до автоматизму, а ще вчить розуміти побратимів з напівпогляду.

"Якщо солдат не вдосконалюється — це трошки буде все печально, як ми міняємося і міняємо наші тактики озброєння і тому подібне, так само і ворог", — заявив командир одного з взводів 3 ОШБр на позивний "Дред".

Військовий розповів, що кулеметники, зокрема, виконують дуже важку роботу, адже їх завдання включає носіння значної ваги. Сумарна вага кулемета разом з боєкомплектом може досягати 25 кг. Окрім кулемета, вони повинні носити мінімум чотири ящики з патронами і ще 1000 патронів у стрічках, що також додає додаткову вагу.

На тренуваннях на полігоні бійці також відточують свою медичну допомогу.

"Боєць має орієнтовно 40 секунд до того як почне в нього замутнюватись свідомість, для того, щоб накласти турнікет. Загалом від масивної кровотечі людина помирає за 2-3 хвилини", — заявив старший бойовий медик однієї з рот 3 ОШБр.

Своєчасна медична допомога є критично важливою для порятунку життя.