Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE arrow
Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

07 серпня 2024 р. 22:52

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

Text

20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

Text

19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

Text

17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

Text

14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

Text

13:36 Камельчук пояснив, чому до ЗСУ потрапляє неякісна продукція

Text

13:00Збиття російського Мі-8 та бої в Курській області — ефір День.LIVE

Text

12:09 Братчук прокоментував інформацію, що США нібито заборонили Україні бити по літаках РФ

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

Text

20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

Text

19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

Text

17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

Text

14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

Text

13:36 Камельчук пояснив, чому до ЗСУ потрапляє неякісна продукція

Text

13:00 Збиття російського Мі-8 та бої в Курській області — ефір День.LIVE

Text

12:09 Братчук прокоментував інформацію, що США нібито заборонили Україні бити по літаках РФ

В Третій штурмовій бригаді пройшли військові навчання на полігоні. Бійці активно вдосконалювали свої навички роботи в парі, зокрема з перекриттям та взаємодією.

Про це повідомляє портал  Новини.LIVE у середу, 7 серпня.

Тренування Третьої штурмової бригади

Зокрема, військові практикували стрільбу з кулеметів Minimi 5,56 американського виробництва і FN Minimi Mk3 7,62 на 51. Незабаром планується тренування з РПГ7. Тренування дозволяє відточити життєво важливі дії до автоматизму, а ще вчить розуміти побратимів з напівпогляду.

"Якщо солдат не вдосконалюється — це трошки буде все печально, як ми міняємося і міняємо наші тактики озброєння і тому подібне, так само і ворог", — заявив командир одного з взводів 3 ОШБр на позивний "Дред".

Військовий розповів, що кулеметники, зокрема, виконують дуже важку роботу, адже їх завдання включає носіння значної ваги. Сумарна вага кулемета разом з боєкомплектом може досягати 25 кг. Окрім кулемета, вони повинні носити мінімум чотири ящики з патронами і ще 1000 патронів у стрічках, що також додає додаткову вагу.

На тренуваннях на полігоні бійці також відточують свою медичну допомогу.

"Боєць має орієнтовно 40 секунд до того як почне в нього замутнюватись свідомість, для того, щоб накласти турнікет. Загалом від масивної кровотечі людина помирає за 2-3 хвилини", — заявив старший бойовий медик однієї з рот 3 ОШБр.

Своєчасна медична допомога є критично важливою для порятунку життя. 

Також важливі новини дня по темі:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

22:52 Лівач розгромно програла бронзовий фінал на Олімпійських іграх

Text

22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

22:48 У Курській області росіяни змушують цивільних брати участь у боях

22:48 Тарифи на воду — в одному з регіонів злетять ціни з 1 вересня

Новина з фото

22:45 В Україні впали ціни на бензин — якою вартість пального на АЗС буде завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:33 Ув'язнені жінки — чи можуть їх мобілізувати

22:28 У Дніпрі квартири в пошкодженій ударом РФ багатоповерхівці топлять дощі — влада зволікає з ремонтом

21:57 Беленюк назвав причини поразки на Олімпійських іграх

21:54 Голова місії ООН заявила, що 95% українських військовополонених зазнають тортур

21:47 У Дніпрі поліція перевіряє причетність посадовців мерії до відмивання коштів на ремонтних роботах

22:52 Лівач розгромно програла бронзовий фінал на Олімпійських іграх

22:48 У Курській області росіяни змушують цивільних брати участь у боях

22:48 Тарифи на воду — в одному з регіонів злетять ціни з 1 вересня

Новина з фото

22:45 В Україні впали ціни на бензин — якою вартість пального на АЗС буде завтра

22:33 Ув'язнені жінки — чи можуть їх мобілізувати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:28 У Дніпрі квартири в пошкодженій ударом РФ багатоповерхівці топлять дощі — влада зволікає з ремонтом

21:57 Беленюк назвав причини поразки на Олімпійських іграх

21:54 Голова місії ООН заявила, що 95% українських військовополонених зазнають тортур

21:47 У Дніпрі поліція перевіряє причетність посадовців мерії до відмивання коштів на ремонтних роботах

21:38 Світло по годинах — енергетики розповіли, як діятимуть графіки на Одещині завтра

Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

Text

22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

Text

20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

Text

19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

Text

17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

Text

14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

Text

13:36 Камельчук пояснив, чому до ЗСУ потрапляє неякісна продукція

Text

13:00 Збиття російського Мі-8 та бої в Курській області — ефір День.LIVE

Text

12:09 Братчук прокоментував інформацію, що США нібито заборонили Україні бити по літаках РФ