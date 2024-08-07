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Как проходят обучение в Третьей штурмовой бригаде — эксклюзив от Новини.LIVE

Как проходят обучение в Третьей штурмовой бригаде — эксклюзив от Новини.LIVE

7 августа 2024 г. 22:52

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19:53 Нардеп объяснил, могут ли надеяться на демобилизацию бойцы 18-25 лет

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17:50 Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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17:36 Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

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В Третьей штурмовой бригаде прошли военные учения на полигоне. Бойцы активно совершенствовали свои навыки работы в паре, в частности, с перекрытием и взаимодействием.

Об этом сообщает портал  Новини.LIVE в среду, 7 августа.

Тренировка Третьей штурмовой бригады

В частности, военные практиковали стрельбу из пулеметов Minimi 5,56 американского производства и FN Minimi Mk3 7,62 на 51. В скором времени планируется тренировка по РПГ7. Тренировка позволяет отточить жизненно важные действия к автоматизму, а еще учит понимать собратьев с полувзгляда.

"Если солдат не совершенствуется — это немного будет все печально, как мы меняемся и меняем наши тактики вооружения и тому подобное, так же и враг", — заявил командир одного из взводов 3 ОШБр на позывной "Дред".

Военный рассказал, что пулеметчики, в частности, выполняют очень тяжелую работу, ведь их задача включает в себя ношение значительного веса. Суммарный вес пулемета вместе с боекомплектом может достигать 25 кг. Кроме пулемета, они должны носить минимум четыре ящика с патронами и еще 1000 патронов в лентах, что также прибавляет дополнительный вес.

На тренировках на полигоне бойцы тоже оттачивают свою медицинскую помощь.

"Боец имеет ориентировочно 40 секунд до того, как начнет у него замутняться сознание, для того, чтобы наложить турникет. В общем от массивного кровотечения человек умирает за 2-3 минуты", — заявил старший боевой медик одной из рот 3 ОШБр.

Своевременная медицинская помощь критически важна для спасения жизни.

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