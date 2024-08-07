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Нардеп ответил, демобилизуют ли молодых военных в случае запрета мобилизации до 25 лет

Нардеп ответил, демобилизуют ли молодых военных в случае запрета мобилизации до 25 лет

7 августа 2024 г. 14:28

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В случае принятия закона о запрете мобилизации до 25 лет молодых военнослужащих демобилизуют. Пока в учебных центрах достаточно людей.

Об этом заявил народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Валентин Наливайченко в эфире "Ранок.LIVE" в среду, 7 апреля.

Демобилизация военнослужащих в возрасте до 25 лет

Как известно, Комитет рекомендовал Раде рекомендовал парламенту принять за основу и в целом доработанный законопроект №11379-д о внесении изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", устраняющих правовую коллизию, позволяющую мобилизовать военнообязанных к 25-летнему возрасту .

Наливайченко отметил, что если такие военные не захотят продлевать службу, их должны демобилизовать. Относительно замены их на фронте, Наливайченко сказал, что в учебных центрах много мобилизованных, которых готовят к выполнению боевых действий. Также он подчеркнул необходимость увеличивать количество полигонов для обучения, поскольку постоянно растет количество мобилизованных.

Также Наливайченко сказал, что обучение должно быть полтора месяца, а лучше три.

"Единственное, за что я давно выступаю, чтобы в учебных центрах ВСУ обучение было полноценным и минимум полтора месяца, а лучше до трех вместе с получением военной специальности", — говорит нардеп.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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