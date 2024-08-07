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Камельчук объяснил, почему в ВСУ попадает некачественная продукция

Камельчук объяснил, почему в ВСУ попадает некачественная продукция

7 августа 2024 г. 13:36

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Недавно проверка Министерства обороны обнаружила поставки в ВСУ некачественных горюче-смазочных материалов, компания-поставщик решила эту проблему. Подобные случаи происходят из-за того, что изменяются условия контракта.

Об этом заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук в эфире "Ранок.LIVE " в среду, 7 августа.

Почему в ВСУ попадает некачественная продукция

По словам нардепа, проблемы с поставкой некачественной продукции в ВСУ возникают не из-за невыполнения обязательств или оплаты.

"Есть претензии от правоохранителей по ценам, качеству. На этих этапах разрываются контракты", — сказал Камельчук.

Он отметил, что на начальном этапе компании поставляют качественную продукцию, однако впоследствии кто-то начинает менять условия договора, или ухудшается качество продукции.

Депутат подчеркнул, что Минобороны проверяет поставщиков.

"Надо отдать должное Минобороны, что они это делают", — подытожил нардеп.

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