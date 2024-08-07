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Камельчук пояснив, чому до ЗСУ потрапляє неякісна продукція

Камельчук пояснив, чому до ЗСУ потрапляє неякісна продукція

07 серпня 2024 р. 13:36

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14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

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Нещодавно перевірка Міністерства оборони виявила постачання до ЗСУ неякісних пально-мастильних матеріалів, компанія-постачальник вирішила цю проблему. Подібні випадки трапляються через те, що змінюються умови контракту.

Про це заявив народний депутат України від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук в етері Ранок.LIVE у середу, 7 серпня.

Чому до ЗСУ потрапляє неякісна продукція

За словами нардепа, проблеми з постачанням неякісної продукції до ЗСУ виникають не через невиконання зобов'язань чи оплату.

"Є претензії від правоохоронців щодо цін, якості. На цих етапах розриваються контракти", — сказав Камельчук.

Він зазначив, що на початковому етапі компанії постачають якісну продукцію, однак згодом хтось починає міняти умови договору, або ж погіршується якість продукції.

Депутат підкреслив, що Міноборони перевіряє постачальників.

"Треба віддати належне Міноборони, що вони це роблять", — підсумував нардеп.

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13:43 Ці дії ТЦК є незаконними — що мають знати українці, щоб захистити свої права

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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