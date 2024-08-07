Камельчук пояснив, чому до ЗСУ потрапляє неякісна продукція

Нещодавно перевірка Міністерства оборони виявила постачання до ЗСУ неякісних пально-мастильних матеріалів, компанія-постачальник вирішила цю проблему. Подібні випадки трапляються через те, що змінюються умови контракту.
Про це заявив народний депутат України від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук в етері Ранок.LIVE у середу, 7 серпня.
Чому до ЗСУ потрапляє неякісна продукція
За словами нардепа, проблеми з постачанням неякісної продукції до ЗСУ виникають не через невиконання зобов'язань чи оплату.
"Є претензії від правоохоронців щодо цін, якості. На цих етапах розриваються контракти", — сказав Камельчук.
Він зазначив, що на початковому етапі компанії постачають якісну продукцію, однак згодом хтось починає міняти умови договору, або ж погіршується якість продукції.
Депутат підкреслив, що Міноборони перевіряє постачальників.
"Треба віддати належне Міноборони, що вони це роблять", — підсумував нардеп.