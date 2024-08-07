Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

У разі ухвалення закону про заборону мобілізації до 25 років, молодих військовослужбовців демобілізують. Наразі у навчальних центрах достатньо людей.

Про це заявив народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Валентин Наливайченко в ефірі Ранок.LIVE у середу, 7 серпня.

Демобілізація військовослужбовців до 25 років

Як відомо, Комітет рекомендував Раді рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому доопрацьований законопроект №11379-д про внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", що усувають правову колізію, яка дає змогу мобілізувати військовозобов'язаних до 25-річного віку.

Наливайченко зазначив, що якщо такі військові не захочуть продовжувати службу, їх мають демобілізувати. Щодо заміни їх на фронті, Наливайченко сказав, що у навчальних центрах наразі багато мобілізованих, яких готують до виконання бойових дій. Також він підкреслив необхідність збільшувати кількість полігонів для навчання, оскільки постійно зростає кількість мобілізованих.

Також Наливайченко сказав, що навчання має бути півтора місяці, а краще три.

"Єдине, за що я давно виступаю, щоб в навчальних центрах ЗСУ навчання було повноцінним і мінімум півтора місяця, а краще до трьох разом з отриманням військової спеціальності", — говорить нардеп.