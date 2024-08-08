Военный психолог заявил, что многих инструкторов из учебных полигонов отправили на войну

В учебных центрах Сил обороны значительно возросло количество личного состава, но за неимением инструкторов качество подготовки новобранцев страдает. Пополнение ВСУ ожидается осенью, но оно не гарантирует скорую победу.

Об этом сообщил военный психолог Андрей Козинчук в эфире Ранок.LIVE в четверг, 8 августа.

Какая ситуация в учебных центрах ВСУ

Козинчук отметил, что сейчас наблюдается значительное увеличение количества личного состава. По его словам, многие инструкторы с учебных полигонов были отправлены непосредственно на фронт, что повлияло на качество подготовки новобранцев.

"Сейчас проблема не столько с количеством, сколько с качеством личного состава. Волна мобилизации лучше намного. Этому способствовала непосредственно коммуникация Генштаба ВСУ и Минобороны. Но часть мобилизованных попала из "бусика" и учатся сейчас испуганы все", — заявил военный психолог.

Он добавил, что осенью уже может быть пополнение сил обороны.

"Но это не значит, что до нового года мы всех победим и будем летом купаться в Крыму. Это как раз только то пополнение, чтобы мы смогли выдержать эту тяжелую зиму и, возможно, перейти в контрнаступление. Но действительно личного состава в учебных центрах стало больше" , — подчеркнул Козинчук.