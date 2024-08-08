Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

Суджа — ключова точка для обліку газу, який транспортується в Європу. Проте перекривати газовий вентиль немає сенсу, адже це нашкодить європейським партнерам і порушить тристоронні угоди.

Про це нардеп Олександр Кучеренко розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 8 серпня.

Чому немає сенсу перекривати газ в Суджі

За словами нардепа, газорозподільчу станцію в Суджі було побудовано таким чином, щоб фіксувати показники обсягів газу, який транспортували через Україну. Йдеться, зокрема, про близько 14 млрд кубометрів на рік.

Технічно, за словами нардепа, перекрити вентиль на станції в Суджі можливо, проте в цьому немає сенсу. На думку нардепа, це тільки нашкодить європейським партнерам та порушить тристоронні угоди.

Кучеренко наголосив на важливості збереження станції, незалежно від тимчасового чи постійного перебування військ ЗСУ у цьому регіоні.