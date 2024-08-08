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Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

08 серпня 2024 р. 18:45

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18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

Text

18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

Text

17:50 Реакція США та ЄС на ситуацію на Курщині та скарги росіян на відсутність евакуації — ефір Вечір.LIVE

Text

17:11 Воїн 3-ї ОШБр пояснив, що необхідно для війська, аби мати перевагу над ворогом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:30 Мер Конотопа прокоментував ситуацію з "пластиліновим" асфальтом

Text

16:15 Військовий психолог заявив, що багатьох інструкторів із навчальних полігонів відправили на війну

Text

15:27 Лікар-інфекціоніст дав поради, як вберегти себе від нового штаму коронавірусу

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Суджа — ключова точка для обліку газу, який транспортується в Європу. Проте перекривати газовий вентиль немає сенсу, адже це нашкодить європейським партнерам і порушить тристоронні угоди. 

Про це нардеп Олександр Кучеренко розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 8 серпня. 

Чому немає сенсу перекривати газ в Суджі

За словами нардепа, газорозподільчу станцію в Суджі було побудовано таким чином, щоб фіксувати показники обсягів газу, який транспортували через Україну. Йдеться, зокрема, про близько 14 млрд кубометрів на рік.

Технічно, за словами нардепа, перекрити вентиль на станції в Суджі можливо, проте в цьому немає сенсу. На думку нардепа, це тільки нашкодить європейським партнерам та порушить тристоронні угоди

Кучеренко наголосив на важливості збереження станції, незалежно від тимчасового чи постійного перебування військ ЗСУ у цьому регіоні.

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18:55 Росіяни перекидають свої резерви із Маріуполя

18:40 Птахи-мігранти на Тузлівських лиманах — помічена чапля з Росії

18:32 Українська спортсменка через травму достроково завершила виступ на Олімпіаді

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:19 На Харківщині окупаційні війська стали застосовувати менше КАБів, — Синєгубов

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18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:30 Мер Конотопа прокоментував ситуацію з "пластиліновим" асфальтом

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16:15 Військовий психолог заявив, що багатьох інструкторів із навчальних полігонів відправили на війну

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15:27 Лікар-інфекціоніст дав поради, як вберегти себе від нового штаму коронавірусу

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