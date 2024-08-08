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Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

08 серпня 2024 р. 19:39

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19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

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18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

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18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

Text

18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

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17:50 Реакція США та ЄС на ситуацію на Курщині та скарги росіян на відсутність евакуації — ефір Вечір.LIVE

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Text

17:11 Воїн 3-ї ОШБр пояснив, що необхідно для війська, аби мати перевагу над ворогом

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16:30 Мер Конотопа прокоментував ситуацію з "пластиліновим" асфальтом

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16:15 Військовий психолог заявив, що багатьох інструкторів із навчальних полігонів відправили на війну

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15:27 Лікар-інфекціоніст дав поради, як вберегти себе від нового штаму коронавірусу

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Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що активність ДРГ на кордоні зменшилась. За його словами на їхнє місце прийшли "туареги".

Про це він розповів в ефірі День.LIVE

Ситуація з ДРГ на Сумщині

"Тепер всі фоткаються на фоні моєї машини(Volkswagen Tuareg, — Ред.). […] Там (на кордоні, — Ред.) вони працюють, хто конкретно — невідомо. Але змінилася трошки ситуація на кордоні, і деякі речі я би не хотів коментувати. Диверсійно-розвідувальних груп в тому напрямку, в якому вони заходили, зараз немає", — зазначив мер Конотопу.

Семеніхін також зазначив, що, хоча в деяких ділянках кордону є певна активність, загалом ситуація під контролем, і українські сили ефективно реагують на можливі загрози.

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19:56 Безпека застосунку "Армія+" — у Міноборонили пояснили, чи зберігаються дані військових

19:39 Кількість бойових зіткнень зросла до 56 — Генштаб проінформував щодо ситуації на фронті

19:30 Зеленський заявив, що Росія повинна відчувати, що нею зроблене — інтригуюче звернення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:29 ГУР перехопило розмову росіянки, яка скаржилась на "підготовку ЗСУ до прориву"

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19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

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18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

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18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

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18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:11 Воїн 3-ї ОШБр пояснив, що необхідно для війська, аби мати перевагу над ворогом

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16:30 Мер Конотопа прокоментував ситуацію з "пластиліновим" асфальтом

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16:15 Військовий психолог заявив, що багатьох інструкторів із навчальних полігонів відправили на війну

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15:27 Лікар-інфекціоніст дав поради, як вберегти себе від нового штаму коронавірусу

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13:34 Воювати будуть всі — військовий психолог впевнений, що доведеться мобілізувати українців з 18 років