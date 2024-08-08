Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що активність ДРГ на кордоні зменшилась. За його словами на їхнє місце прийшли "туареги".

Про це він розповів в ефірі День.LIVE.

Ситуація з ДРГ на Сумщині

"Тепер всі фоткаються на фоні моєї машини(Volkswagen Tuareg, — Ред.). […] Там (на кордоні, — Ред.) вони працюють, хто конкретно — невідомо. Але змінилася трошки ситуація на кордоні, і деякі речі я би не хотів коментувати. Диверсійно-розвідувальних груп в тому напрямку, в якому вони заходили, зараз немає", — зазначив мер Конотопу.

Семеніхін також зазначив, що, хоча в деяких ділянках кордону є певна активність, загалом ситуація під контролем, і українські сили ефективно реагують на можливі загрози.