Республиканец Креншоу раскрыл планы Трампа по Украине в случае его победы на выборах

Украина будет продолжать получать необходимую помощь от США, если выборы выиграет Дональд Трамп. У него есть соответствующий план.

Об этом заявил конгрессмен-республиканец Дэн Креншоу на проходящей в американском городе Остин конференции в рамках "The Texas Tribune Festival", сообщают Новини.LIVE.

Трамп будет поддерживать Украину

Креншоу отметил, что Трамп предлагает план дальнейшей поддержки Украины, включающий долгосрочный кредит с низкими процентами или, возможно, с правами на некоторые месторождения в Украине.

"Если бы он стал президентом, я думаю, он не хотел бы, чтобы Россия выиграла эту захватническую войну под его наблюдением и оказалась на границе еще четырех стран НАТО. Хотите приблизить нас к войне — тогда дайте России победить", — сказал он.

Республиканец напомнил, что при своем президентстве Трамп усилил летальную помощь Украине, а Барак Обама в свое время отказался.

"Трамп был очень жестким в отношении российского президента Владимира Путина, угрожая ему в случае вторжения в Украину. И что произошло? Не было никакого вторжения в Украину", — подчеркнул политик.

Креншоу подчеркнул, что сдерживание является важным элементом и может быть простым. Он привел пример "жестких разговоров" Трампа.

"Трамп был довольно хорош в этом (жестких разговорах — Ред.), это надо признать. Он делал это в Twitter, в своем стиле. Но это создавало чувство сдерживания", — добавил он.

По словам Креншоу, Трамп имеет хорошие результаты в своей политической деятельности на посту президента, в частности, и в отношении Украины.

"Я бы больше волновался, если бы не видел как выглядели четыре года президентства Трампа", — подытожил республиканец.