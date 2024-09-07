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Республіканець Креншоу розкрив плани Трампа щодо України у разі його перемоги на виборах

Республіканець Креншоу розкрив плани Трампа щодо України у разі його перемоги на виборах

07 вересня 2024 р. 22:15

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Україна продовжуватиме отримувати необхідну допомогу від США у разі, якщо вибори виграє Дональд Трамп. Він має відповідний план.

Про це заявив конгресмен-республіканець Ден Креншоу на конференції у рамках "The Texas Tribune Festival", що проходить в американському місті Остін, повідомляють Новини.LIVE.

Трамп підтримуватиме Україну

Креншоу зазначив, що Трамп пропонує план подальшої підтримки України, який включає довгостроковий кредит з низькими відсотками або, можливо, з правами на деякі родовища в Україні.

"Якби він став президентом, я думаю, він не хотів би щоб Росія виграла цю загарбницьку війну під його наглядом і опинилася на кордоні ще чотирьох країни НАТО. Хочете наблизити нас до війни — тоді дайте Росії перемогти", — сказав він.

Республіканець нагадав, що за свого президентства Трамп посилив летальну допомогу Україні, а Барак Обама свого часу відмовився.

"Трамп був дуже жорстким щодо російського президента Володимира Путіна, погрожуючи йому вразі вторгнення в Україну. І що сталося? Не було ніякого вторгнення в Україну", — наголосив політик.

Креншоу підкреслив, що стримування є важливим елементом і може бути простим. Він навів приклад "жорстких розмов" Трампа.

"Трамп був досить гарний у тому (жорстких розмовах — Ред.), це треба визнати. Він робив це у Twitter, у своєму стилі. Але це створювало відчуття стримування", — додав він.

За словами Креншоу, Трамп має гарні результати у свої політичній діяльності на посту президента, зокрема, і щодо України.

"Я більше хвилювався б, якби не бачив як виглядали чотири роки президентства Трампа", — підсумував республіканець.

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20:55 Росіяни дронами-камікадзе атакували громади на Дніпропетровщині — є загибла та руйнування

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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