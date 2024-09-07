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США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

07 вересня 2024 р. 19:57

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19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

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13:25 Табах заявив, що в України вкрали 9 млрд доларів на зброю

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13:14 Експерт оцінив перебіг операції ЗСУ в Курській області та назвав ймовірні наслідки

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10:02 Табах пояснив, чи матиме Росія вплив на вибори президента США

6 вересня 2024
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21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

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13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

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Сполучені Штати Америки досі вагаються щодо надання дозволу Україні на удари західною зброєю по території Росії. Наразі США працюють над швидкою передачею нової допомоги Україні.

Про це сказав конгресмен США від партії демократів Ллойд Доггетт у коментарі Новини.LIVE.

Дозвіл на далекобійні удари

Журналістка запитала, як конгресмен бачить Україну у виборах США та після них.

"Я думаю, що Україна переможе, якщо ми підтримаємо її з такою ж мужністю, як самі українці", — сказав Доггетт.

Він розповів, що був автором перших санкційних законів проти росіян, а сьогодні обговорив з міністром фінансів Джанет Єллен важливість посилення санкцій.

"Але найважливіше — доставлення зброї Україні для перемоги над російськими злочинами. Швидко доставити всю зброю і дозволити українцям використати її ля перемоги над Путіним", — наголосив американський політик.

Крім того, сьогодні він підписав лист із закликом прийняти рекомендації Володимира Зеленського щодо ширших повноважень використання ракет і зброї США для ударів по цілях у Росії. Він подівається на ухвалення пропозицій цього листа вже наступного тижня.

Водночас Доггетт вважає, що у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, Росія виграє війну.

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19:41 На Херсонщині внаслідок російської атаки загинула людина, — ОВА

19:40 Буданов прогнозує серйозні зміни в силовому блоці РФ — коли чекати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:37 Україна здобула ще дві медалі на Паралімпіаді-2024, одна з них — золота

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