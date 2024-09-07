США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

Сполучені Штати Америки досі вагаються щодо надання дозволу Україні на удари західною зброєю по території Росії. Наразі США працюють над швидкою передачею нової допомоги Україні.

Про це сказав конгресмен США від партії демократів Ллойд Доггетт у коментарі Новини.LIVE.

Дозвіл на далекобійні удари

Журналістка запитала, як конгресмен бачить Україну у виборах США та після них.

"Я думаю, що Україна переможе, якщо ми підтримаємо її з такою ж мужністю, як самі українці", — сказав Доггетт.

Він розповів, що був автором перших санкційних законів проти росіян, а сьогодні обговорив з міністром фінансів Джанет Єллен важливість посилення санкцій.

"Але найважливіше — доставлення зброї Україні для перемоги над російськими злочинами. Швидко доставити всю зброю і дозволити українцям використати її ля перемоги над Путіним", — наголосив американський політик.

Крім того, сьогодні він підписав лист із закликом прийняти рекомендації Володимира Зеленського щодо ширших повноважень використання ракет і зброї США для ударів по цілях у Росії. Він подівається на ухвалення пропозицій цього листа вже наступного тижня.

Водночас Доггетт вважає, що у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, Росія виграє війну.