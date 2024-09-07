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США разрешат удары дальнобойным оружием по России — конгрессмены составили письмо

США разрешат удары дальнобойным оружием по России — конгрессмены составили письмо

7 сентября 2024 г. 19:57

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19:57 США разрешат удары дальнобойным оружием по России — конгрессмены составили письмо

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13:25 Табах заявил, что у Украины украли 9 млрд долларов на оружие

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13:14 Эксперт оценил ход операции ВСУ в Курской области и назвал возможные последствия

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10:02 Табах объяснил, будет ли Россия иметь влияние на выборы президента США

6 сентября 2024
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21:00 Как рост курса доллара в 2024 году повлияет на украинцев — расследование "Наша справа"

Text

17:50 Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

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14:25 В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

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13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

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12:35 Юрченко назвал цену "белого билета" в Украине

Соединенные Штаты Америки до сих пор затрудняются в предоставлении разрешения Украине на удары западным оружием по территории России. В настоящее время США работают над быстрой передачей новой помощи Украине.

Об этом сказал конгрессмен США от партии демократов Ллойд Доггетт в комментарии Новини.LIVE.

Разрешение на дальнобойные удары

Журналистка спросила, как конгрессмен видит Украину в выборах США и после них.

"Я думаю, что Украина победит, если мы поддержим ее с таким же мужеством, как сами украинцы", — сказал Доггетт.

Он рассказал, что был автором первых санкционных законов против россиян, а сегодня обсудил с министром финансов Джанет Йеллен важность ужесточения санкций.

"Но самое важное — доставка оружия Украине для победы над российскими преступлениями. Быстро доставить все оружие и позволить украинцам использовать его для победы над Путиным", — подчеркнул американский политик.

Кроме того, сегодня он подписал письмо с призывом принять рекомендации Владимира Зеленского по более широким полномочиям использования ракет и оружия США для ударов по целям в России. Он рассчитывает на принятие предложений этого письма уже на следующей неделе.

В то же время Доггетт считает, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах Россия выигрывает войну.

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20:55 Россияне дронами-камикадзе атаковали громады на Днепропетровщине — есть погибшая и разрушения

20:49 Украина — Албания — стартовые составы команд на матч Лиги Наций

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:31 Трусов и Назаренко завоевали на Паралимпиаде-2024 еще две золотые медали для Украины

19:41 На Херсонщине в результате российской атаки погиб человек, — ОВА

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19:57 США разрешат удары дальнобойным оружием по России — конгрессмены составили письмо

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13:25 Табах заявил, что у Украины украли 9 млрд долларов на оружие

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13:14 Эксперт оценил ход операции ВСУ в Курской области и назвал возможные последствия

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10:02 Табах объяснил, будет ли Россия иметь влияние на выборы президента США

6 сентября 2024
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21:00 Как рост курса доллара в 2024 году повлияет на украинцев — расследование "Наша справа"

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17:50 Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

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14:25 В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

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13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

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12:35 Юрченко назвал цену "белого билета" в Украине