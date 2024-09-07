США разрешат удары дальнобойным оружием по России — конгрессмены составили письмо

Соединенные Штаты Америки до сих пор затрудняются в предоставлении разрешения Украине на удары западным оружием по территории России. В настоящее время США работают над быстрой передачей новой помощи Украине.

Об этом сказал конгрессмен США от партии демократов Ллойд Доггетт в комментарии Новини.LIVE.

Разрешение на дальнобойные удары

Журналистка спросила, как конгрессмен видит Украину в выборах США и после них.

"Я думаю, что Украина победит, если мы поддержим ее с таким же мужеством, как сами украинцы", — сказал Доггетт.

Он рассказал, что был автором первых санкционных законов против россиян, а сегодня обсудил с министром финансов Джанет Йеллен важность ужесточения санкций.

"Но самое важное — доставка оружия Украине для победы над российскими преступлениями. Быстро доставить все оружие и позволить украинцам использовать его для победы над Путиным", — подчеркнул американский политик.

Кроме того, сегодня он подписал письмо с призывом принять рекомендации Владимира Зеленского по более широким полномочиям использования ракет и оружия США для ударов по целям в России. Он рассчитывает на принятие предложений этого письма уже на следующей неделе.

В то же время Доггетт считает, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах Россия выигрывает войну.