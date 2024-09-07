Табах пояснив, чи матиме Росія вплив на вибори президента США

Росія спробує втрутитися у президентські вибори в США, як це було раніше. Успішність таких спроб залежатиме від здатності американської системи протидіяти втручанню.

Про це повідомив капітан першого рангу ВМС США Юрій Гарі Табах в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 6 вересня.

Чи зможе Росія повпливати на вибори президента США

Табах заявив, що Росія може спробувати втрутитися у вибори президента США, як це було раніше. Він зазначив, що результат виборів значною мірою залежатиме від здатності американської системи протидіяти втручанню ззовні.

"Наскільки вони зможуть фальсифікувати вибори? Наскільки інша країна дозволить їм це зробити. Ось, що вирішуватиме вибори, точно так само, як і минулого разу", — заявив експерт.

За словами Табаха, хоча російські пропагандисти і мають вплив, основна загроза втручання в вибори може виходити з різних ресурсів.

"Це ж не тільки пропагандисти, я не думаю, що вони вирішують в основному. Дуже маленький відсоток, на мою думку, американців дивляться російські канали. Тому це не тільки Росія", — сказав капітан першого рангу ВМС США.

Він підкреслив, що, на його думку, Росія все ж спробує цього року також фальсифікувати вибори у США.

"Це вже залежить від нас, як ми будемо за цим дивитися. Звісно, це дуже дивно, що ми відправили людину на місяць, але не можемо підрахувати голосування", — зауважив Табах.

