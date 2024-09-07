Табах объяснил, будет ли Россия иметь влияние на выборы президента США

Россия попытается вмешаться в президентские выборы в США, как это было раньше. Успешность подобных попыток будет зависеть от способности американской системы противодействовать вмешательству.

Об этом сообщил капитан первого ранга ВМС США Юрий Гари Табах в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 6 сентября.

Сможет ли Россия повлиять на выборы президента США

Табах заявил, что Россия может попытаться вмешаться в выборы президента США, как это было раньше. Он отметил, что результат выборов в значительной степени будет зависеть от способности американской системы противодействовать вмешательству извне.

"Насколько они смогут фальсифицировать выборы? Насколько другая страна позволит им это сделать. Вот, что будет решать выборы, точно так же, как и в прошлый раз", — заявил эксперт.

По словам Табаха, хотя российские пропагандисты и оказывают влияние, основная угроза вмешательства в выборы может исходить из разных ресурсов.

"Это ведь не только пропагандисты, я не думаю, что они решают в основном. Очень маленький процент, по моему мнению, американцев смотрят российские каналы. Поэтому это не только Россия", — сказал капитан первого ранга ВМС США.

Он подчеркнул, что, по его мнению, Россия все же попытается в этом году также фальсифицировать выборы в США.

"Это уже зависит от нас, как мы будем за этим смотреть. Конечно, это удивительно, что мы отправили человека на месяц, но не можем подсчитать голосование", — отметил Табах.